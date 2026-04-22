€ 5.0951
|
$ 4.3357
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.3357
 
DCNews Economie Schimbare importantă în Codul de procedură fiscală. Certificatul fiscal devine obligatoriu la cumpărarea de imobile și autoturisme
Data actualizării: 20:05 22 Apr 2026 | Data publicării: 20:05 22 Apr 2026

Schimbare importantă în Codul de procedură fiscală. Certificatul fiscal devine obligatoriu la cumpărarea de imobile și autoturisme
Autor: Ioana Dinu

imagine cu bani, pensie FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Noi prevederi introduse în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală impun obligații suplimentare pentru cumpărători în cazul achiziției de clădiri, terenuri sau mijloace de transport.

Potrivit modificărilor legislative, la dobândirea dreptului de proprietate, cumpărătorii sunt obligați să prezinte certificate de atestare fiscală. Aceste documente trebuie să confirme achitarea tuturor obligațiilor de plată către bugetul local al unității administrativ-teritoriale în care persoana fizică sau juridică își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.


Nerespectarea acestei obligații atrage consecințe. Actele de înstrăinare a clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport încheiate fără prezentarea certificatului fiscal sunt considerate nule de drept.


Măsura vizează creșterea disciplinei fiscale și prevenirea transferului de bunuri în condițiile existenței unor datorii neachitate către bugetele locale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close