Schimbare importantă în Codul de procedură fiscală. Certificatul fiscal devine obligatoriu la cumpărarea de imobile și autoturisme

Potrivit modificărilor legislative, la dobândirea dreptului de proprietate, cumpărătorii sunt obligați să prezinte certificate de atestare fiscală. Aceste documente trebuie să confirme achitarea tuturor obligațiilor de plată către bugetul local al unității administrativ-teritoriale în care persoana fizică sau juridică își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.



Nerespectarea acestei obligații atrage consecințe. Actele de înstrăinare a clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport încheiate fără prezentarea certificatului fiscal sunt considerate nule de drept.



Măsura vizează creșterea disciplinei fiscale și prevenirea transferului de bunuri în condițiile existenței unor datorii neachitate către bugetele locale.