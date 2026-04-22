Sfântul Gheorghe 2026: Tradiții, obiceiuri. Ce este bine să faci și ce trebuie evitat în ziua de 23 aprilie

Sărbătoarea Sfântului Gheorghe, considerată zi cu cruce roșie, ocupă un loc central în spiritualitatea românească. Credincioșii respectă atât rânduieli bisericești, cât și obiceiuri populare, multe dintre ele legate de protecția gospodăriei și de începutul unui nou ciclu al naturii.

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cunoscut în tradiția creștină drept „Purtătorul de biruință”, fiind un simbol al credinței și curajului. Potrivit surselor religioase, el a fost un soldat roman care și-a mărturisit credința în Hristos în timpul persecuțiilor. A fost supus la numeroase chinuri, dar nu a renunțat la credință, fiind în cele din urmă martirizat prin decapitare .

Prin viața și jertfa sa, Sfântul Gheorghe a devenit unul dintre cei mai venerați sfinți ai creștinătății.

Ce se întâmplă la biserică

În ziua de 23 aprilie, credincioșii participă la Sfânta Liturghie, unde sunt pomeniți atât cei vii, cât și cei adormiți. În unele zone, preoții ies împreună cu credincioșii în câmp pentru a face rugăciuni de binecuvântare pentru ploi și roade bogate .

De asemenea, se obișnuiește să se dea de pomană produse lactate – lapte, brânză sau caș – în memoria celor trecuți la cele veșnice .

Tradiții și obiceiuri populare

Una dintre cele mai răspândite tradiții este împodobirea gospodăriilor cu ramuri verzi, puse la porți, ferestre sau grajduri, considerate protectoare împotriva răului .

Aceste simboluri vegetale reflectă renașterea naturii și sunt păstrate uneori peste an pentru a fi folosite ca leacuri. În același spirit, oamenii adună plante de leac în această zi, crezând că au puteri sporite .

Tot în tradiția populară, sărbătoarea marchează începutul anului pastoral, fiind importantă pentru crescătorii de animale .

Ce au voie să facă credincioșii

În această zi, este recomandată participarea la slujbe, rugăciunea și actele de milostenie. Se practică și gesturi simbolice de protecție, precum stropirea gospodăriei sau aprinderea focurilor rituale pentru alungarea duhurilor rele .

De asemenea, oamenii obișnuiesc să își curețe sufletul prin împăcare și evitarea conflictelor.

Ce nu au voie să facă de Sfântul Gheorghe

Fiind o sărbătoare importantă, există și interdicții stricte. Tradiția spune că nu se muncește, mai ales în gospodărie: nu se spală, nu se coase și nu se face curățenie .

De asemenea, nu este bine să existe certuri sau excese, iar unele obiceiuri interzic chiar tăierea părului sau aruncarea resturilor în curte .

În credința populară, nici somnul prelungit nu este recomandat, existând convingerea că „iei somnul mieilor” și vei fi obosit tot anul .

Semnificația zilei

Dincolo de tradiții, Sfântul Gheorghe simbolizează victoria binelui asupra răului și începutul unui nou ciclu al vieții. În mentalul popular, el este văzut ca protector al naturii, al animalelor și al gospodăriilor .

Pentru credincioși, ziua de 23 aprilie rămâne una de rugăciune, liniște și respect față de valorile creștine, dar și un prilej de a păstra vii obiceiurile moștenite din străbuni.