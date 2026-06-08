Motivarea eliberării lui Darius Vâlcov. Fostul ministru a implorat să stea la masă cu mama lui, să-i sărute mâinile

Darius Vălcov, fost ministru român. Sursa foto: Agerpres

Darius Vâlcov, fost ministru de Finanțe în ”epoca Dragnea”, a fost eliberat după efectuarea a două treimi din pedeapsă. Judecătorii au motivat decizia cu privire la fostul primar al Slatinei, precizând că a avut o conduită exemplară, muncind, pe perioada detenției, în spălătoria Penitenciarului.

Redăm pasaje din motivarea instanței cu privire la eliberarea lui Darius Vâlcov:

“Contestatorul condamnat , având ultimul cuvânt, arată că inițial a vrut să vina în fata instanței și să prezinte un calcul matematic care să nuanțeze, din punctul său de vedere, acești factori subiectivi. Să explice că gândirea sa matematică de deținut care nu este recidivist merită să fie eliberat cu câteva luni mai înainte decât un deținut recidivist. Ar mai fi spus și că un deținut care se comportă exemplar merită să fie eliberat în plus cu alte luni față de un reținut care face scandal, care are raport și ar fi continuat să spună de un deținut bolnav, față de un deținut sănătos, un deținut care și-a achitat față de stat obligațiile, chiar și prin confiscare, față de unul care nu și l-a achitat, de un deținut care a muncit, față de un deținut care a muncit. Ar fi continuat să spună că îndeplinește toate aceste condiții și că merită să fie eliberat astăzi, la 104 zile după ce față de data de 20 februarie, când a putut cere eliberarea condiționată. Dar, apoi duminică seara s-a gândit foarte mult la acest moment, la clipa aceasta, ce să spună”.

”Sigur tablourile au existat, precum şi faptele nelegale pe care le regreta și pe care și le asumă. Îşi cere scuze pentru aceste fapte pe care le-a făcut sau pe care le-a acceptat să se facă și de către cei apropiați de lângă el.”

În cele 1.025 de zile, Darius Vâlcov spune că a citit de 10 ori Noul Testament Hipsar, o dată Vechiul Testament, 144 de cărți, ajungând să poarte ochelari de vedere. A participat la competițiile organizate, atât la nivel de secție, cât și la nivel de unitate, precum și la nivel național, pe care le-a câștigat. A lucrat la spălătorie 986 de zile, 186 de zile a fost câștigul pentru 2 ani și 4 luni, în fiecare dimineață, de la ora 6:00 la ora 15:00. A avut grijă de 11 pisici, a învățat să picteze, să deseneze și să gătească.

”A avut timp să vadă natura cum nu o văzuse niciodată”

În motivare, se mai arată: ”A avut timp să vadă natura cum nu o văzuse niciodată. Dar cel mai important lucru a avut timp şi şi-a făcut timp să stea de vorbă cu sute de colegi, de deținuți și să fie cu sufletul și cu inima deschisă atunci când le asculta poveștile. A revăzut fața hudă a sărăciei și a disperării pe care o uitase, cât timp trăise în bula sa de cristal, de ales al poporului”/ ”Mai arată ca putine sunt momentele în pușcărie care te țin pe linia de plutire. A contat iubirea, iubirea celor dragi zi de zi, oră de oră niciodată nu a simțit că ei s-ar fi îndepărtat de el”.

Despre planurile de viitor ale lui Darius Vâlcov în libertate, motivarea instanței arată: ”Împreună cu alți prieteni şi-au propus să aducă mii de zâmbete pe fețele copiilor, oamenilor și a animalelor de companie. A dedicat sute de ore acestui proiect și tare s-ar bucura dacă peste ani va putea oferi mii de zâmbete copiilor și oamenilor”.

Vâlcov a implorat să stea la masă cu mama lui

“Acum câteva zile, mama mea în vârstă de 78 de ani, pensionară, respectat doctor până în urmă cu 10 ani, m-a sunat și mi-a spus, de fapt am sunat și mi-a spus îngerul meu, așa-mi spune câteodată, am visat că o să vii acasă îmbrăcat în costum, cămașă albă, bărbierit (eu de obicei nu mă bărbieresc) și vei mânca împreună cu mine mâncarea ta favorită, salată de vinete și caș, ele te vor aștepta pe masă” ar mai fi spus Darius Vâlcov, în fața instanței.

În final, aflăm că fostul ministru a implorat să i se ”permită ca în această seară, îmbrăcat cămașa albă, bărbierit, să mănânce la masa copilăriei sale, salata de vinete și caş, în timp ce-i sărută mâinile mamei sale și plâng unul în brațele celălalt de bucurie”.