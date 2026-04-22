DCNews Stiri Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Data actualizării: 11:22 22 Apr 2026 | Data publicării: 11:08 22 Apr 2026

Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Autor: Doinița Manic

imagine cu un avion Artistului i s-ar fi făcut brusc rău în timp ce se afla la bordul unui avion care zbura spre Istanbul. Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un celebru artist internațional a murit la bordul unui avion care aterizase de urgență pe Aeroportul Otopeni din București.

Serghei Stadler, dirijorul principal și directorul artistic al Orchestrei Simfonice din Sankt Petersburg, a murit pe 20 aprilie, la vârsta de 63 de ani, a relatat agenția de știri rusă Fontanka, citând serviciul de presă al guvernatorului din Sankt Petersburg. Artistului i s-ar fi făcut brusc rău în timp ce se afla la bordul unui avion care zbura de la Sankt Petersburg la Istanbul.

Potrivit Meduza, avionul a fost deviat la București și a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni, iar medicii au încercat să-l resusciteze pe dirijor, dar nu au reușit să-i salveze viața.

VEZI ȘI: Lufthansa reduce 20.000 de zboruri din cauza creșterii prețului la kerosen. Și șeful Ryanair vine cu un avertisment

Inițial se aflase doar că un avion low-cost al companiei Pegasus Airlines a aterizat de urgență la București. Urgența era necunoscută. Se știa doar faptul că avionul anunțase prin radio turnul de control că trebuie să aterizeze urgent.

Cine a fost Serghei Stadler

Artist al Poporului din Rusia, Stadler a crescut într-o familie de muzicieni din Leningrad și a început să cânte la vioară la vârsta de 5 ani. În 1995, a devenit primul interpret care a primit onoarea de a cânta la vioara Guarneri del Gesù, cunoscută sub numele de „Il Cannone”, în concerte publice.

A fost rector al Conservatorului din Sankt Petersburg între 2008 și 2011 și a fondat și condus Orchestra Simfonică din Sankt Petersburg în 2013. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Adrian Năstase face lista pentru Ilie Bolojan. Cu ce trebuie să se compare Guvernul Bolojan, de fapt
Publicat acum 14 minute
Provocare pentru Cristi Chivu, după Inter - Como: „Nu o să spună niciodată asta!”
Publicat acum 16 minute
Premieră națională: FNGCIMM a semnat primele 16 protocoale de colaborare cu brokeri de credite în doar 3 săptămâni
Publicat acum 24 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 27 minute
DNA, zeci de percheziții în București și patru județe. Acuzații de corupție la CJ Sălaj și CJ Bistrița-Năsăud
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 7 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 3 ore si 3 minute
Horoscop 22 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Sorin Grindeanu se întâlnește astăzi cu sindicatele și patronatele
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 54: JD Vance nu participă la negocierile din Pakistan. Iranul amenință cu lovituri „zdrobitoare”
Publicat acum 24 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
