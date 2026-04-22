Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO

Serghei Stadler, dirijorul principal și directorul artistic al Orchestrei Simfonice din Sankt Petersburg, a murit pe 20 aprilie, la vârsta de 63 de ani, a relatat agenția de știri rusă Fontanka, citând serviciul de presă al guvernatorului din Sankt Petersburg. Artistului i s-ar fi făcut brusc rău în timp ce se afla la bordul unui avion care zbura de la Sankt Petersburg la Istanbul.

Potrivit Meduza, avionul a fost deviat la București și a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni, iar medicii au încercat să-l resusciteze pe dirijor, dar nu au reușit să-i salveze viața.

Inițial se aflase doar că un avion low-cost al companiei Pegasus Airlines a aterizat de urgență la București. Urgența era necunoscută. Se știa doar faptul că avionul anunțase prin radio turnul de control că trebuie să aterizeze urgent.

Cine a fost Serghei Stadler

Artist al Poporului din Rusia, Stadler a crescut într-o familie de muzicieni din Leningrad și a început să cânte la vioară la vârsta de 5 ani. În 1995, a devenit primul interpret care a primit onoarea de a cânta la vioara Guarneri del Gesù, cunoscută sub numele de „Il Cannone”, în concerte publice.

A fost rector al Conservatorului din Sankt Petersburg între 2008 și 2011 și a fondat și condus Orchestra Simfonică din Sankt Petersburg în 2013.