Vladimir Putin: Moscova intenționează să continue colaborarea cu Iranul la construirea de instalații nucleare

Vineri, președintele rus Vladimir Putin a participat la evenimentul principal al Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) – sesiunea plenară – și a răspuns la numeroase întrebări, printre care și cele referitoare la conflictul din Orientul Mijlociu.

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El a susținut că "Rusia se bucură de relații foarte bune și prietenoase atât cu lumea arabă, cât și cu statele din Golful Persic" și că e îngrijorat de faptul că acest conflict "a deteriorat relațiile dintre țările vecine".

"Iranul nu a permis nicio provocare care ar fi putut duce la un atac din partea Statelor Unite și a Israelului. Conflictul a deteriorat relațiile dintre țările vecine, ceea ce îngrijorează Rusia, deoarece aceasta se bucură de relații foarte bune și prietenoase atât cu lumea arabă, cât și cu statele din Golful Persic. Rusia consideră că decizia lui Trump de a suspenda ostilitățile este singura corectă și speră că actualul armistițiu va duce la o pace pe termen lung", a declarat Vladimir Putin.

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El a mai susținut că Rusia este în contact cu SUA, Israel și Iran, dar și că va interveni pentru a dezescalada situația.

"Rusia este în contact cu SUA, Israel și Iran, inclusiv pe tema eliminării uraniului îmbogățit. Propunerea Moscovei de a-l transporta în Rusia rămâne pe masă, dar nu insistă asupra niciunei propuneri. Dacă părțile implicate în conflict decid că aceasta este o propunere bună, atunci mergeți mai departe; în caz contrar, Rusia va monitoriza situația și, dacă este posibil, va interveni pentru a dezescalada situația", a mai spus Putin, scrie Interfax.

Vladimir Putin: Principala problemă este lipsa de încredere dintre Israel și Iran

Și asta nu este tot. Putin și-a arătat din nou susținerea față de Iran, luând apărarea Teheranului și afirmând că atunci când "situația se va calma, Moscova intenționează să continue colaborarea la construirea de instalații nucleare".

"Îngrijorările Israelului cu privire la Iran sunt cunoscute de mult timp. Dar nu există dovezi că Iranul urmărește arme nucleare. Principala problemă este lipsa de încredere dintre cele două țări. Iranul are dreptul la programe nucleare pașnice, iar Rusia cooperează cu acesta în acest domeniu. Când situația se va calma, Moscova intenționează să continue colaborarea cu Iranul la construirea de instalații nucleare, ceea ce ar putea, de asemenea, să atenueze îngrijorările Teheranului cu privire la restricțiile în proiectele sale nucleare pașnice. Rusia este pregătită să ofere Iranului tot ce are nevoie pentru sectorul său energetic nuclear, inclusiv uraniu îmbogățit", a mai spus Putin.

Reacționând la rapoartele conform cărora Moscova ar fi putut furniza Teheranului informații din satelit, Putin a declarat că Iranul ar fi putut primi date de la sateliți comerciali. "Unele echipamente moderne de supraveghere au dublă utilizare. Moscova nu a furnizat Iranului nicio armă, iar Teheranul nu a solicitat niciuna", a mai spus Putin.