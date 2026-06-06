Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un rechin în timp ce pescuia

Tragedia s-a întâmplat în largul coastei Australiei de Vest. Un bărbat şi-a pierdut viaţa după ce a fost atacat de un rechin în timp ce pescuia, a anunţat sâmbătă poliţia, transmite Agerpres. Acesta este cel de-al treilea atac fatal petrecut în Australia în ultimele trei săptămâni, potrivit Reuters.

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Bărbatul de 35 de ani pescuia subacvatic alături de familia lui în largul coastei sudice a acestui stat, la insula Michaelmas, în apropiere de oraşul Albany, la circa 388 de kilometri sud de capitala statului, Perth, a spus poliţia.

A fost scos la mal, iar paramedicii i-au acordat asistenţă medicală, dar a decedat în urma rănilor suferite.

Un rechin de 4,5 metri, dintr-o specie neidentificată, zărit în apropiere de insula Michaelmas

Un rechin de 4,5 metri, dintr-o specie neidentificată, a fost zărit în apropiere de insula Michaelmas, o rezervaţie naturală vizitată de un număr mic de turişti, sâmbătă, au spus autorităţile locale.

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Reamintim că pe 24 mai, un alt bărbat, de 39 de ani, a murit după ce a fost atacat de un rechin în timp ce pescuia la Marea Barieră de Corali. Cu zece zile înainte, un bărbat de 38 de ani a fost ucis de un rechin în apropiere de Perth.

În Australia au loc circa 20 de atacuri ale rechinilor în fiecare an, însă majoritatea nu sunt mortale, potrivit datelor furnizate de asociaţiile pentru protecţia mediului. Prin comparaţie, numărul deceselor prin înec pe plajele australiene este mult mai mare, potrivit aceleiași surse.