„Cel mai mare rechin alb din istorie” a fost zărit într-o destinație turistică populară, aproape de plajă

Urmărit încă de la începutul anului 2025, cel mai mare rechin alb înregistrat vreodată a parcurs peste 1.000 de mile.

Iar acum se apropie destul de mult de coastele unei destinații turistice populare.

Contender măsoară 14 picioare și cântărește 1.700 de livre, fiind marcat de cercetătorii de la OCEARCH pe 17 ianuarie anul trecut. Povestea urmăririi sale a fost descrisă ca una dintre cele mai fascinante ale organizației, parcurgând distanța de la coasta Florida-Georgia până în Canada.

Cea mai nordică deplasare înregistrată

Oamenii de știință l-au descris anterior drept „unul dintre rechinii cu transmițător care s-au aventurat cel mai la nord dintre toți cei pe care i-am avut”, fiind localizat în apropiere de Quebec în luna septembrie.

Însă acum s-a întors înapoi spre sud, în Statele Unite, și a ajuns în Florida. Contender s-a întors la țărm pe 12 martie, în plin sezon de reproducere.

Aproape de plaje frecventate de turiști

Cel mai recent „ping” înregistrat de dispozitivul de urmărire săptămâna trecută l-a localizat la aproximativ șase mile de St. Augustine, cunoscut drept cel mai vechi oraș din SUA și o destinație populară pentru plajele sale.

Această poziționare este considerată extrem de importantă pentru cercetare, deoarece rechinul se află mult mai aproape de țărm decât în deplasările sale anterioare.

Indicii despre un mister al oceanului

Contender prezintă un interes deosebit pentru comunitatea științifică, deoarece ar putea deține cheia unuia dintre marile mistere ale oceanului: locul în care se împerechează rechinii albi.

Chiar luna trecută, acesta se afla în largul Cape Fear, în Carolina de Nord.

„Contender a devenit un rechin destul de faimos, în parte pentru că este cel mai mare mascul matur pe care OCEARCH l-a marcat vreodată”, a declarat John P. Tyminski, cercetător principal în domeniul datelor, conform Ladbible.

„A făcut mișcări foarte interesante, a urcat până în Golful Sfântului Laurențiu în timpul verii și a coborât din nou până aici.”

Un posibil moment crucial pentru reproducere

Contender este descris ca fiind matur sexual, ceea ce înseamnă că tiparele sale de mișcare ar putea oferi informații esențiale despre biologia reproducerii rechinilor albi.

Oamenii de știință consideră că perioada de la sfârșitul iernii și începutul primăverii ar putea fi crucială pentru împerechere.

„Urmărirea rechinilor albi precum Contender ne poate oferi indicii indirecte despre locul în care ar putea avea loc împerecherea”, a explicat Tyminski.

O descoperire care ar putea schimba cercetarea marină

Cercetătorii continuă să-i monitorizeze fiecare mișcare, iar apropierea de coastă, într-o zonă frecventată de turiști, ar putea oferi în cele din urmă răspunsuri esențiale pentru protejarea și conservarea speciei.

Poate chiar aici, nu departe de o destinație turistică populară, Contender va dezvălui unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale oceanelor.