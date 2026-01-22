Misterul rechinului din Groenlanda: Orb, încet și are aproape 500 de ani. ”Arată ca și cum ar fi deja mort”

”Rechinii din Groenlanda reprezintă un mister absolut”, spune Jena Edwards, o ecologistă marină din Canada, adăugând că totul despre ei ”este un semn de întrebare”: ”Chiar și cu privire la lucrurile pe care credem că le știm nu suntem siguri, de fapt” spune ea.

Aceste creaturi enigmatice care ar trăi de 500 de ani sunt extrem de încete - se pare că mai încete decât o scară rulantă, de exemplu- și arată așa cum sunt: bătrâne. Până acum, se credea că sunt oarbe sau aproape oarbe, dar o descoperire recentă vine să dea peste cap tot ce se credea că se știe: rechinii din Groenlanda nu ar fi orbi.

Un cercetător a spus - cu dragoste - despre rechinul din Groenlanda că ”arată ca și cum ar fi deja mort”. Mult timp, cercetătorii au avut două convingeri cheie: sunt cele mai vechi vertebrate vii și sunt orbi funcțional. Însă, chiar luna aceasta, cercetători de la cinci universități din lume au descoperit că retinele par impecabile din punct de vedere structural și sunt capabile să detecteze lumina și contrastul.

Rechinul din Groenlanda, ca un puzzle cu o mie de piese

Pentru Nigel Hussey, unul dintre cei mai importanți experți mondiali în rechini din Groenlanda, rezultatele i-au confirmat convingerea că sunt ”animale absolut incredibile”, dar pe care ”le subestimăm enorm”.

În urmă cu cinci ani, într-un submersibil, în largul coastei Svalbard, Norvegia, Hussey a observat rechini din Groenlanda scufundându-se aproape vertical între suprafață și fundul mării, prezentând o mișcare mult mai amplă decât se credea anterior, în timp ce-și perfecționau cunoștințele despre locația a sute de kilograme de pește pe care cercetătorii le lăsaseră pe fundul mării. Eric Ste Marie, care lucrează cu Hussey și a fost cu el în acea călătorie, a spus că ”studierea rechinilor din Groenlanda este ca și cum ai găsi o mână de piese de puzzle, dar apoi ai realiza că este un puzzle cu o mie de piese”, notează The Guardian.