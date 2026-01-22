Premierul Groenlandei, luat prin surprindere. Nu ştie ce înţelegere au făcut Trump și NATO privind ţara sa

Declarațiile au fost făcute într-o conferinţă de presă în capitala Nuuk, transmite AFP. "Nimeni altcineva în afară de Groenlanda şi Danemarca nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi Regatul Danemarcii", a Jens-Frederik Nielsen, menționând că suveranitatea şi integritatea teritorială a insulei sunt "linia noastră roşie".

Trump şi Mark Rutte, "cadru de acord" despre Groenlanda

Donald Trump şi Mark Rutte au ajuns miercuri, după discuţii la Davos, la un "cadru de acord" cu privire la Groenlanda, a dezvăluit chiar preşedintele.

Nu se cunosc deocamdată prea multe detalii privind compromisul respectiv, dar liderul de la Casa Albă a dat asigurări presei că Statele Unite ale Americii au obţinut "tot ce voiau", "pentru totdeauna".

Se pare că SUA şi Danemarca vor renegocia acordul bilateral de apărare din 1951

Se pare, conform unei surse a AFP apropiate de dialogul Trump-Rutte, că Statele Unite şi Danemarca vor renegocia acordul bilateral de apărare încheiat în anul 1951. Potrivit aceleiaşi surse, nu s-a discutat despre trecerea bazelor militare americane din Groenlanda sub suveranitatea Washingtonului.

Nielsen a spus că Groenlanda doreşte să continue "un dialog paşnic" despre viitorul său, dar cu respectarea "dreptului la autodeterminare".

Miercuri, la Davos, Donald Trump a declarat explicit pentru prima dată că exclude recurgerea la forţă pentru impunerea pretenţiilor Statelor Unite privind Groenlanda, notează Agerpres.

