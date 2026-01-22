€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Premierul Groenlandei, luat prin surprindere. Nu ştie ce înţelegere au făcut Trump și NATO privind ţara sa
Data actualizării: 21:14 22 Ian 2026 | Data publicării: 21:13 22 Ian 2026

Premierul Groenlandei, luat prin surprindere. Nu ştie ce înţelegere au făcut Trump și NATO privind ţara sa
Autor: Andrei Itu

Groenlanda Foto: Unsplash / Groenlanda

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a afirmat joi că nu ştie ce prevede acordul la care au ajuns miercuri preşedintele Statelor Unite Donald Trump şi secretarul general al NATO Mark Rutte despre țara sa, componentă a regatului Danemarcei.

Declarațiile au fost făcute într-o conferinţă de presă în capitala Nuuk, transmite AFP. "Nimeni altcineva în afară de Groenlanda şi Danemarca nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi Regatul Danemarcii", a Jens-Frederik Nielsen, menționând că suveranitatea şi integritatea teritorială a insulei sunt "linia noastră roşie".

Trump şi Mark Rutte, "cadru de acord" despre Groenlanda

Donald Trump şi Mark Rutte au ajuns miercuri, după discuţii la Davos, la un "cadru de acord" cu privire la Groenlanda, a dezvăluit chiar preşedintele.

Nu se cunosc deocamdată prea multe detalii privind compromisul respectiv, dar liderul de la Casa Albă a dat asigurări presei că Statele Unite ale Americii au obţinut "tot ce voiau", "pentru totdeauna".

Vezi și - ”Călcâiul lui Ahile” al Groenlandei, descoperit de cercetători. Planurile lui Trump în Arctica ar putea fi date peste cap

Se pare că SUA şi Danemarca vor renegocia acordul bilateral de apărare din 1951

Se pare, conform unei surse a AFP apropiate de dialogul Trump-Rutte, că Statele Unite şi Danemarca vor renegocia acordul bilateral de apărare încheiat în anul 1951. Potrivit aceleiaşi surse, nu s-a discutat despre trecerea bazelor militare americane din Groenlanda sub suveranitatea Washingtonului.

Nielsen a spus că Groenlanda doreşte să continue "un dialog paşnic" despre viitorul său, dar cu respectarea "dreptului la autodeterminare".

Miercuri, la Davos, Donald Trump a declarat explicit pentru prima dată că exclude recurgerea la forţă pentru impunerea pretenţiilor Statelor Unite privind Groenlanda, notează Agerpres.

Vezi și - SUA şi Danemarca vor renegocia acordul lor de apărare privind Groenlanda semnat în 1951

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

groenlanda
donald trump
mark rutte
premier groenlanda
davos
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Sfatul lui Adrian Zuckerman pentru Nicușor Dan: Vezi care e planul pentru România, nu te duce să faci ce crezi că le place americanilor!
Publicat acum 7 minute
Doliu în cultura din România: A murit scriitorul și profesorul Mircea Muthu
Publicat acum 26 minute
Trump dă în judecată banca JPMorgan. Vrea despăgubiri de 5 miliarde de dolari - Motivul
Publicat acum 41 minute
Lotul României la JO de iarnă Milano–Cortina 2026: Cine va purta drapelul la deschidere
Publicat acum 44 minute
Casa Albă confundă Belarusul cu Belgia în lista țărilor semnatare ale Consiliului pentru Pace
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close