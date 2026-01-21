€ 5.0961
Stiri

"Călcâiul lui Ahile" al Groenlandei, descoperit de cercetători. Planurile lui Trump în Arctica ar putea fi date peste cap
Data actualizării: 23:37 21 Ian 2026 | Data publicării: 23:34 21 Ian 2026

”Călcâiul lui Ahile” al Groenlandei, descoperit de cercetători. Planurile lui Trump în Arctica ar putea fi date peste cap
Autor: Andrei Itu

Groenlanda Foto: Unsplash / Groenlanda

O vulnerabilitate geologică descoperită recent sub calota glaciară a Groenlandei ar putea accelera topirea gheții. Astfel, interesele Statelor Unite și ale președintelui Donald Trump în Arctica ar putea fi zdruncinate.

Cercetătorii au găsit un strat extins de sedimente, format din nisip și sol moale. Acesta se află între gheață și roca de bază, ce favorizează alunecarea ghețarilor în ocean. Această structură scade stabilitatea calotei glaciare și o face mai vulnerabilă față de cât s-a estimat până acum.

Gheața Groenlandei nu este ancorată direct de un fundament solid

Studiul indică următoarele: Gheața Groenlandei nu este ancorată direct de un fundament solid. Ea ”plutește” parțial pe acest strat alunecos, iar pe măsură ce apa rezultată din topire pătrunde spre bază, frecarea se diminuează. Masele de gheață se pot deplasa mai rapid spre coastă, scrie Daily Mail.

Descoperirea are implicații esențiale nu doar pentru nivelul global al mărilor, dar și pentru planurile geopolitice ale Statelor Unite. Administrația Trump a afirmat, în mod repetat, ideea preluării Groenlandei de la Danemarca. S-a invocat atât poziția strategică a insulei, dar și bogățiile sale naturale, de la petrol și aur la grafit, cupru, fier și pâmânturi rare.

Vezi și - Când a vândut Danemarca teritorii Americii? Celebra insulă care a ajuns domeniul lui Jeffrey Epstein

Mai lent și mai periculos devine forajul


Dar prezența acestor straturi groase de sedimente ar putea îngreuna major exploatarea resurselor. Forajul devine mai lent și mai periculos, în contextul în care instabilitatea ghețarilor mărește riscul prăbușirilor masive de gheață.

Conform lui Yan Yang, cercetător la Universitatea California din San Diego, sedimentele găsite pot atinge, în unele zone, grosimi de aproximativ 200 de metri. Cele mai consistente straturi se află în regiunile unde baza gheții este mai caldă și mai umedă. În zonele mai reci și complet înghețate, acestea par să fie mai stabile.

”Dacă mai multă apă de topire ajunge la bază, aceste sedimente pot reduce și mai mult rezistența, pot accelera curgerea gheții și pot spori pierderea de masă spre ocean. Asta înseamnă că anumite regiuni ale Groenlandei ar putea fi mai vulnerabile la schimbările climatice decât arată modelele actuale”, avertizează Yang

Cercetări anterioare au arătat că forajul sigur are nevoie de o bază solidă de rocă înghețată. Studii publicate în The Cryosphere și Annals of Glaciology au menționat că sedimentele subglaciare pot bloca echipamentele. De asemenea, se pot deteriora instalațiile și se poate întârzia semnificativ operațiunile miniere.

Totodată, instabilitatea gheții ar putea crește numărul aisbergurilor. Astfel, s-ar mări costurile și riscurile pentru platformele petroliere offshore.

Descoperire într-un context geopolitic tensionat

Recent, Donald Trump a reiterat că Groenlanda ar trebui să intre sub controlul SUA, susținând că Danemarca nu o poate proteja în fața Rusiei și Chinei. Un acord din 1941 permite deja Statelor Unite să își extindă facilitățile militare pe insulă, însă Administrația Trump vrea un control deplin, necesar pentru securitatea Americii de Nord. China, aflată la mii de kilometri distanță, s-a autodeclarat în anul 2018 ca fiind ”stat aproape arctic”. A invocat interese economice și rute de navigație, inclusiv accesul la resursele Groenlandei.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, echipa de cercetători a lui Yang a analizat date seismice colectate timp de două două zeci de ani de la 373 de stații de monitorizare din Groenlanda. S-a comparat felul în care vibrațiile seismice traversează gheața și solul, folosind modele computerizate. Astfel, cercetătorii au reușit să cartografieze distribuția și grosimea stratului de sedimente ascuns.

Concluzia

Rezultatul este acesta: O Groenlandă mai fragilă decât se știa, precum și un viitor arctic mai complicat, atât din punct de vedere climatic, cât și strategic, notează sursa citată.

Vezi și - Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
