Când a vândut Danemarca teritorii Americii? Celebra insulă care a ajuns domeniul lui Jeffrey Epstein

În 1917, Washingtonul și Copenhaga au semnat Tratatul Insulelor Virgine Daneze. Prin acest acord, SUA au cumpărat teritoriile cunoscute astăzi drept Insulele Virgine Americane, aflate până atunci sub control danez. Suma plătită a fost de aproximativ 25 de milioane de dolari, o investiție considerabilă pentru acea perioadă, notează metro.co.uk.

În schimbul banilor, Danemarca a obținut un angajament esențial. Statele Unite au recunoscut oficial suveranitatea daneză asupra Groenlandei, un detaliu geopolitic care continuă să aibă ecouri și astăzi.

Ce sunt Insulele Virgine Americane

Arhipelagul este format din aproape 50 de insule, dintre care cele mai cunoscute sunt St. Croix, St. John și St. Thomas. La prima vedere, un paradis tropical. Ape limpezi, izolare, acces controlat. Exact genul de loc care, peste decenii, avea să atragă atenția unui personaj controversat.

Insula St. James și legătura cu Jeffrey Epstein

Una dintre insulele mai mici, cunoscută sub numele de Little St. James, a fost cumpărată de Jeffrey Epstein pentru o sumă echivalentă astăzi cu aproximativ 12,3 milioane de dolari. Nu s-a oprit aici. În 2016, Epstein a achiziționat și Great St. James, pentru 22 de milioane de dolari.

Într-o întâlnire de afaceri din 2012, Epstein a descris Insulele Virgine Americane drept „perfecte”, invocând izolarea lor. Remarca, privită retrospectiv, capătă pentru mai multe voci din spațiul public valoare de probă în multiplele cazuri în care a fost implicat controversatul om de afaceri.

Ulterior, procurorul general al teritoriului a caracterizat insula drept „ascunzătoarea perfectă și refugiu pentru traficul de tinere femei și fete minore, pentru servitute sexuală, abuz asupra copiilor și agresiune sexuală”.

Critici, reacții și o moștenire incomodă

Tranzacția din 1917 continuă să fie analizată critic. Un utilizator de pe X a comentat dur: „Afacerea din 1917 a fost un dezastru. Danemarca a folosit dorința SUA de a cumpăra Insulele Virgine pentru a ne forța să le recunoaștem 'suveranitatea' asupra Groenlandei. Acum suntem blocați cu moștenirea Little Saint James, în timp ce China și Rusia își îndreaptă privirile spre Arctică. Cumpără acum sau pierzi pentru totdeauna.”

De ce revine Groenlanda în centrul atenției

La mai bine de un secol după tratatul istoric, Groenlanda a redevenit un subiect fierbinte. Donald Trump a declarat în repetate rânduri că își dorește ca SUA să cumpere insula, invocând necesitatea securizării regiunii arctice în fața amenințărilor ruse și chineze.

Controlul asupra Groenlandei ar însemna un avantaj strategic major: un avanpost într-un coridor naval crucial, care leagă Oceanul Atlantic de Oceanul Arctic.

Interesul american nu este nou. Statele Unite au încercat să cumpere Groenlanda încă din 1846, apoi din nou în 1946, în plin Război Rece, pentru o sumă echivalentă astăzi cu aproximativ 970 de milioane de lire sterline.

Baza militară și ecourile Războiului Rece

În baza unui acord mai puțin cunoscut din perioada Războiului Rece, SUA au construit Thule Air Base, o bază militară amplasată într-o zonă izolată a Groenlandei. Un semn clar că interesul strategic pentru regiune nu a dispărut niciodată.

Astăzi, când se vorbește despre când a vândut Danemarca teritorii Americii, povestea nu mai este doar una de arhivă. De la recunoașterea suveranității asupra Groenlandei, până la insula St. James și scandalul Jeffrey Epstein, decizia din 1917 continuă să influențeze geopolitica și să ridice întrebări incomode. Iar istoria, se pare, nu și-a spus încă ultimul cuvânt.

CITEȘTE ȘI: Dosarul Epstein: Au fost descoperite un milion de potențiale documente

