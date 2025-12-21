Dosarul Epstein, publicat. Revoltă ale victimelor după ce mii de pagini au fost cenzurate

Revolta s-a declanșat după ce documentele au fost făcute publice doar parțial. Victime ale lui Epstein și membri ai Congresului american acuză administrația președintelui Donald Trump că a eliminat documente, a editat masiv pagini întregi și a retras fotografii deja publicate.

Nemulțumirea a fost exprimată public de mai multe presupuse victime ale finanțatorului newyorkez, decedat în 2019 înainte de a fi judecat pentru infracțiuni sexuale. Jeffrey Epstein era cunoscut pentru legăturile sale vechi cu figuri extrem de influente din politică și mediul de afaceri, inclusiv cu actualul președinte republican Donald Trump și cu fostul președinte democrat Bill Clinton.

"Suntem foarte dezamăgiţi", a declarat Marina Lacerda, una dintre cele peste 1.000 de presupuse victime ale lui Epstein. Aceasta a criticat modul în care autoritățile au ales să anonimizeze masiv numele din documente.

"De ce nu se pot pur şi simplu publica numele care ar trebui publicate?", a întrebat ea într-o intervenție la CNN.

De ce au fost eliminate pasaje integrale?

Administrația americană a început vineri să publice mii de fotografii, materiale video și documente din ancheta de amploare privind rețeaua lui Epstein.

În ciuda promisiunilor, nu toate documentele au fost făcute publice până la termenul limită prevăzut de lege. Mai mult, o parte dintre actele deja publicate au fost editate. Un exemplu este un document al justiției newyorkeze, acoperit aproape integral cu benzi negre, pe nu mai puțin de 119 pagini, ceea ce a amplificat suspiciunile că se încearcă protejarea unor persoane influente.

"Departamentul de Justiţie al SUA continuă să acopere bărbaţi influenţi care au agresat sau violat fete tinere sau care au participat la petreceri unde aceste fete tinere au fost expuse şi abuzate", a acuzat pe platforma X congresmanul democrat Ro Khanna. Criticile sale au fost susținute și de republicanul Thomas Massie, dar și de fosta aliată a lui Trump, Marjorie Taylor Greene, care și-a exprimat public criticile față de liderul republican tocmai din cauza lipsei de transparență în acest caz. "Scopul NU a fost protejarea persoanelor expuse politic", a scris aceasta.

Departamentul de Justiție a respins acuzațiile. Adjunctul procurorului general, Todd Blanche, a declarat la ABC News: "Nu există nicio intenţie de a reţine ceva doar pentru că include numele lui Donald Trump sau al cuiva precum Bill Clinton".

Cu toate acestea, presa americană a dezvăluit că o mulțime de imagini au fost eliminate din dosar după ce au fost disponibile public pentru o scurtă perioadă. Sâmbătă seara, Departamentul de Justiție a transmis că "fotografiile şi alte documente vor continua să fie analizate şi editate, în conformitate cu legea şi (...) pe baza noilor informaţii pe care le primim".

O altă presupusă victimă, Jess Michaels, a declarat la CNN că "nu a putut" identifica în dosar declarațiile pe care susține că le-a dat FBI-ului.

A fost eliminată și o fotografie cu Donald Trump

Opoziția democrată a reacționat dur și la eliminarea uneia dintre puținele imagini în care apărea Donald Trump. Liderul senatorilor democrați, Chuck Schumer, a avertizat: "Dacă ei elimină aceste informaţii, imaginaţi-vă tot ce încearcă să ascundă. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari muşamalizări din istoria Americii". Fotografia respectivă, care prezenta mai multe imagini așezate pe o piesă de mobilier, inclusiv una cu actualul președinte, nu mai era accesibilă sâmbătă.

Atât Donald Trump, cât și Bill Clinton recunosc că l-au cunoscut pe Jeffrey Epstein, dar susțin că nu știau despre infracțiunile acestuia și afirmă că au rupt legăturile cu el înainte de începerea anchetelor. O fotografie apărută vineri, în care Bill Clinton pare să se afle într-un jacuzzi, cu o parte a imaginii mascată, a fost intens distribuită de anturajul lui Trump.

În dosar apar și alte nume sonore din politică, afaceri, cinema și muzică, printre care Michael Jackson, Mick Jagger și Woody Allen.

Scandalul Epstein, izbucnit în 2019, a avut ramificații internaționale și l-a vizat inclusiv pe prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea,. Vineri au fost publicate imagini cu prințul britanic, surprins întins în poala a cinci tinere.

Moartea lui Jeffrey Epstein, declarată oficial drept sinucidere, continuă să alimenteze numeroase teorii ale conspirației, potrivit cărora acesta ar fi fost eliminat pentru a nu putea incrimina membri ai elitei globale.