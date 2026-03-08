Imagini publicate din greșeală cu mesajul lui Vladimir Putin de Ziua Femeii. Cum ar fi fost surprins liderul de la Kremlin / video viral

Într-o aparentă gafă a autorităților de la Kremlin, întreaga secvență cu Vladimir Putin ar fi fost inițial publicată și oamenii l-au putut vedea pe liderul rus în timp ce tușește în mod repetat, scrie The Mirror.

Imaginile vor ridica probabil noi întrebări despre sănătatea lui Putin, în urma dezvăluirilor anterioare ale jurnaliștilor de investigație conform cărora acesta nu călătorește niciodată fără un chirurg specialist în cancer tiroidian. Au existat, de asemenea, afirmații din surse ucrainene conform cărora o sursă din interior ar fi putut divulga în mod deliberat clipul jenant.

„Construiești o imagine a unui lider tânăr și puternic [Putin], iar apoi cineva publică un videoclip, întreaga imagine se prăbușește, iar un bătrân bolnav și ramolit apare în fața tuturor. Se pare că a fost divulgat intenționat”, a precizat analistul de război Denis Kazansky.

Vladimir Putin înregistrase un mesaj care marca Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie, o sărbătoare importantă în Rusia, spunându-le femeilor: „Desigur, este foarte dificil să jonglezi cu totul - să impresionezi cu frumusețea și farmecul tău, fiind în același timp muncitoare, hotărâtă și rezistentă.

„Dar reușești”, a adăugat Putin.

În imaginile care circulă pe X, se poate vedea cum Putin citește cu greu mesajul până la capăt, încercând să-și înăbușe tusea, după care spune către echipa sa: „Știți, permiteți-mi să o spun din nou, pentru că am simțit o gâdilare în gât. Aproape că am tușit”.

„Am vorbit mult astăzi”, a adăugat Putin.

Dar apoi a început să tușească în mod repetat, uneori ducându-și mâna la gură.

Un bărbat prezent la fața locului a întrebat: „Pot să vă aduc niște apă?”

Putin a încercat să-și recapete calmul, răspunzând: „Nu. Să continuăm. Să ne apucăm de treabă…”.

După ce și-a revenit, a reluat înregistrarea, spunând: „Dragi femei, sunt sincer bucuros să vă felicit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Întotdeauna sărbătorim această sărbătoare cu cele mai calde și mai profunde sentimente…”

Secvența a fost inițial difuzată pe canalele oficiale de stat și pe rețelele de socializare înainte ca cenzorii să intervină. Ulterior, a fost înlocuită cu o versiune editată care a eliminat tusea.