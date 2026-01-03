Trei vulpi au dat iama în centrul Bucureștiului, la început de an. Imaginile zilei / video viral

Trei vulpi au fost surprinse, sâmbătă, de camerele de supraveghere, în centrul Capitalei, în zona exterioară a Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa".

"În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" au surprins trei vulpi în zona exterioară a muzeului, chiar în centrul Bucureştiului", a transmis sâmbătă, pe Facebook, instituţia muzeală.

Potrivit sursei citate, prezenţa vulpilor "nu a reprezentat niciun pericol", iar incidentul nu este unul neobişnuit.

"Vulpile se numără printre speciile sălbatice cu cea mai mare capacitate de adaptare la mediul urban şi pot fi întâlnite astăzi în numeroase oraşe europene", precizează reprezentanţii muzeului.

