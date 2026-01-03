€ 5.0985
Trei vulpi au dat iama în centrul Bucureștiului, la început de an. Imaginile zilei / video viral
Data publicării: 17:09 03 Ian 2026

Trei vulpi au dat iama în centrul Bucureștiului, la început de an. Imaginile zilei / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

vulpe in zapada vulpe in zapada Foto: Agerpres
 

Trei vulpi au fost suprinse în centrul Bucureştiului, de camerele de supraveghere ala Muzeului Antipa.

Trei vulpi au fost surprinse, sâmbătă, de camerele de supraveghere, în centrul Capitalei, în zona exterioară a Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa".

"În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" au surprins trei vulpi în zona exterioară a muzeului, chiar în centrul Bucureştiului", a transmis sâmbătă, pe Facebook, instituţia muzeală.

Potrivit sursei citate, prezenţa vulpilor "nu a reprezentat niciun pericol", iar incidentul nu este unul neobişnuit.

"Vulpile se numără printre speciile sălbatice cu cea mai mare capacitate de adaptare la mediul urban şi pot fi întâlnite astăzi în numeroase oraşe europene", precizează reprezentanţii muzeului.

