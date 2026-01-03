€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Glume tari cu Maduro și Trump, după arestarea liderului venezuelean / video viral
Data publicării: 23:10 03 Ian 2026

Glume tari cu Maduro și Trump, după arestarea liderului venezuelean / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

Rusia și China își reafirmă sprijinul pentru Venezuela, în timp ce Trump intensifică presiunile asupra lui Maduro Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Foto: Agerpres
 

Arestarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro a dus la apariția mai multor glume în mediul online.

Mediul online a fost inundat în ultimele ore cu imagini și videoclipuri din timpul operațiunii militare americane în Venezuela. Președintele american Donald Trump a publicat și o fotografie cu Nicolas Maduro, încătușat, la bordul USS Iwo Jima.

Atât Nicolas Maduro, cât și soția sa au fost transportați din Caracas cu un elicopter, în urma operațiunii militare care a durat în jur de trei ore.

Imaginea cu Maduro capturat a fost editată de internauți cu ajutorul inteligenței artificiale, iar președintele venezuelean a fost transformat într-un DJ care mixează muzică pe placul președintelui american Donald Trump. Trendul este viral pe TikTok și X și se numește „Ascension“. Acesta surprinde pe cineva cu ochii închiși, într-un extaz muzical total. Muzica nu mai este ascultată, ci este trăită.

CITEȘTE ȘI                 -                Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor

@oscar_salinas1 Cuando publican la foto perfecta para poder hacer el meme del día. #NicolasMaduro #DonaldTrump ♬ sonido original - Oscar Salinas

O altă glumă a fost postată chiar de președintele american Donald Trump, pe rețeaua sa de socializare. Un videoclip publicat pe Truth Social îl arată pe Nicolas Maduro strigând cu putere: „Vino după mine. Te aștept în Miraflores (n.r. El Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela). Nu întârzia prea mult, lașule“.

Ulterior, apar secvențe din timpul operațiunii militare a armatei americane care a dus la capturarea liderului venezuelean chiar în Palacio de Miraflores.

CITEȘTE ȘI                  -                 EXCLUSIV Acord tip Malta, sau eșec al armamentului rusesc. De ce nu a ripostat armata lui Maduro

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

glume
donald trump
nicolas maduro
venezuela
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Oana Țoiu și Ilie Bolojan se contrazic pe subiectul Venezuela
Publicat acum 48 minute
Glume tari cu Maduro și Trump, după arestarea liderului venezuelean / video viral
Publicat acum 58 minute
Trump a avertizat încă un președinte să-și „păzească fundul”
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Oana Țoiu iese la rampă, după operațiunea SUA în Venezuela: Ne interesează în mod deosebit un lucru
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Mara Bănică a întinerit cu 15 ani. „Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga?” FOTO înainte și după operație
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Ian 2026
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat acum 6 ore si 18 minute
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 01 Ian 2026
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close