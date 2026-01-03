Glume tari cu Maduro și Trump, după arestarea liderului venezuelean / video viral

Mediul online a fost inundat în ultimele ore cu imagini și videoclipuri din timpul operațiunii militare americane în Venezuela. Președintele american Donald Trump a publicat și o fotografie cu Nicolas Maduro, încătușat, la bordul USS Iwo Jima.

Atât Nicolas Maduro, cât și soția sa au fost transportați din Caracas cu un elicopter, în urma operațiunii militare care a durat în jur de trei ore.

Imaginea cu Maduro capturat a fost editată de internauți cu ajutorul inteligenței artificiale, iar președintele venezuelean a fost transformat într-un DJ care mixează muzică pe placul președintelui american Donald Trump. Trendul este viral pe TikTok și X și se numește „Ascension“. Acesta surprinde pe cineva cu ochii închiși, într-un extaz muzical total. Muzica nu mai este ascultată, ci este trăită.

CITEȘTE ȘI - Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor

O altă glumă a fost postată chiar de președintele american Donald Trump, pe rețeaua sa de socializare. Un videoclip publicat pe Truth Social îl arată pe Nicolas Maduro strigând cu putere: „Vino după mine. Te aștept în Miraflores (n.r. El Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela). Nu întârzia prea mult, lașule“.

Ulterior, apar secvențe din timpul operațiunii militare a armatei americane care a dus la capturarea liderului venezuelean chiar în Palacio de Miraflores.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Acord tip Malta, sau eșec al armamentului rusesc. De ce nu a ripostat armata lui Maduro