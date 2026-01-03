Donald Trump: POZA ZILEI cu Nicolas Maduro capturat / foto în articol

Donald Trump a publicat imaginea zilei.
Donald Trump a publicat imaginea zilei cu Nicolas Maduro.
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, se află în drum spre New York la bordul navei de război Iwo Jima, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, conform dpa și AFP.
Cei doi ar fi fost scoși din Venezuela și duși pe navă cu un elicopter.
Dacă nu se încarcă corect imaginea, dați click aici: https://static-assets-1.truthsocial.com/tmtg:prime-ts-assets/media_attachments/files/115/832/086/452/595/380/original/e1bb18adb65ba857.jpg
Nava Iwo Jima este o navă de asalt amfibie a Marinei SUA, proiectată în principal pentru transportul de pușcași marini și elicoptere în anii 1960. A devenit cunoscută pentru operațiunile sale din războiul din Vietnam și ca navă de recuperare pentru misiunile spațiale Apollo.
În interviul pentru Fox News, Trump a mai declarat că, în urmă cu o săptămână, i-a cerut lui Maduro să se predea.
de Val Vâlcu