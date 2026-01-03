Donald Trump: POZA ZILEI cu Nicolas Maduro capturat / foto în articol

€ 5.0985
Data actualizării: 18:46 03 Ian 2026 | Data publicării: 18:28 03 Ian 2026

Autor: Anca Murgoci

Donald Trump a publicat imaginea zilei.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, se află în drum spre New York la bordul navei de război Iwo Jima, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, conform dpa și AFP.

Cei doi ar fi fost scoși din Venezuela și duși pe navă cu un elicopter.

Iată imaginea zilei cu Nicolas Maduro:

Nava Iwo Jima este o navă de asalt amfibie a Marinei SUA, proiectată în principal pentru transportul de pușcași marini și elicoptere în anii 1960. A devenit cunoscută pentru operațiunile sale din războiul din Vietnam și ca navă de recuperare pentru misiunile spațiale Apollo.

În interviul pentru Fox News, Trump a mai declarat că, în urmă cu o săptămână, i-a cerut lui Maduro să se predea.

