CTP, despre cei care l-au criticat după episodul cu David Popovici: "N-au discernământ"

Într-un stil direct și lipsit de menajamente, CTP a etichetat dorința sportivului drept un „vis bicisnic”, generând reacții vehemente din partea publicului.

„Un vis bicisnic. Sunt uluit nu de mărimea sumei, ci de micimea marelui vis al lui David. A făcut David Popovici o roată, o piuliță, un buton din frumusețea de mașină, designul l-a conceput el, soluțiile tehnice pentru cel mai rapid demaraj din lume îi aparțin campionului David Popovici, cel care, altfel, a arătat că știe atât de bine să facă medalii de aur? Eu credeam că visul unui om inteligent și educat ar fi să facă ceva, să construiască, să inventeze, să conceapă, să aducă lumii o performanță extraordinară. Nu să-și cumpere una de-a gata. Și, mai ales, o mașină superscumpă – acest vis bicisnic poate să-l aibă orice beizadea imbecilă și întuflată, cu banii lu tac-su”, a scris jurnalistul.

Comentariile nu au întârziat să apară, iar majoritatea celor care au reacționat au criticat aspru poziția lui Cristian Tudor Popescu. Multe dintre opiniile exprimate au fost însoțite de mesaje de susținere pentru David Popovici, subliniind dreptul acestuia de a se bucura de succesul său.

Criticat la rândul său, CTP a venit cu precizări suplimentare la B1TV, în care a explicat că reacția sa a fost greșit înțeleasă.

„Aceasta a fost o radiografie, să spunem, pentru că dacă extrapolăm eșantionul de peste 3.000 de comentarii la textul meu despre David Popovici, dacă îl extrapolăm la populația României, constatăm că lipsește, într-o măsură considerabilă... dureros de mulți români nu au ceea ce se numește discernământ. A discerne înseamnă a deosebi, a distinge lucrurile unele de altele. A nu amesteca merele cu perele.

Niciunul, nici dintre comentatori, foarte mulți, nici dintre persoanele publice care, potrivit titlurilor apărute în presă, au dat de pământ cu subsemnatul pentru că am scris despre David Popovici ce am scris, deci niciuna dintre aceste luări de poziție nu dă dovadă de discernământ. Pentru că se adresează unui alt text, altor idei.

Eu nu am spus nimic din ceea ce mi se reproșează în aceste luări de cuvânt. Da’ ce, eu am spus că i-a furat undeva în acel text? Da’ ce, eu am spus că nu e liber să facă ce vrea și să își cumpere ce vrea? Niciun moment”, a declarat acesta.

