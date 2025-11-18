€ 5.0859
Data actualizării: 21:01 18 Noi 2025 | Data publicării: 20:51 18 Noi 2025

Trump, către o jurnalistă: Liniște, liniște, purcelușo! / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

sua presedintele american donald trump Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Trump a jignit o jurnalistă care l-a întrebat despre cazul Epstein.

Donald Trump se întorcea la Washington când Catherine Lucey, reporteră Bloomberg, l-a întrebat de ce nu vrea să publice documentele despre Epstein. 

Președintele s-a uitat la ea și, arătând cu degetul, i-a spus: „Liniște, liniște, purcelușo”.

Puțin mai târziu, vorbind cu reporterii, Donald Trump a continuat să o atace pe Lucey, spunând că „Bloomberg ar trebui să o concedieze.”

Catherine Lucey, coresponsabilă Bloomberg la Casa Albă, profitase de o oportunitate de presă cu președintele pentru a pune o întrebare despre scandalul Jeffrey Epstein în desfășurare și despre posibilitatea ca în Camera Reprezentanților să se voteze pentru publicarea tuturor documentelor legate de cazul său, potrivit The Guardian.

Când Lucey a început să întrebe de ce Trump se comportă astfel „dacă nu există nimic incriminator în documente”, Trump s-a uitat la ea și i-a spus: „Liniște. Liniște, purcelușo”.

Reportera CBS News, Jennifer Jacobs, a fost prima care a relatat că Trump a numit o jurnalistă Bloomberg „purcelușă”, deși nu a precizat despre cine era vorba.

„Dezgustător și complet inacceptabil,” a scris prezentatorul CNN, Jake Tapper, pe X, împărtășind un clip cu incidentul.

Fosta prezentatoare Fox News, Gretchen Carlson, a numit de asemenea comentariul „dezgustător și degradant”.

