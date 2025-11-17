Cuvintele pe care Trump le folosește cel mai des: Ce dezvăluie discursurile sale

BFMTV a numărat cele mai folosite cuvinte de Donald Trump în declarațiile sale de la revenirea la Casa Albă, în ianuarie anul acesta.

Președintele american este cunoscut ca fiind foarte vocal. De la aparițiile la Fox News până la conferințele de presă de la Casa Albă, Donald Trump se exprimă frecvent și pe diverse subiecte. Fluxul constant de declarații și frecvența controverselor pot îngreuna pentru cetățenii americani și observatorii internaționali urmărirea tuturor informațiilor.

Pentru a lua o distanță față de discursul prezidențial, postul de televiziune și site-ul de știri francez a analizat 163 de intervenții ale lui Trump și a extras 100 de cuvinte pe care le folosește cel mai des. Jérôme Viala-Gaudefroy, doctor în civilizație americană și autor al cărții Les mots de Trump (Dalloz, 2024), vine în sprijinul decodării vocabularul președintelui american.

„Going” - un verb al acțiunii

„Going” („a merge” în română) este cuvântul cel mai folosit de Donald Trump: „vom reduce criminalitatea”, „vom avea o întâlnire importantă”, „voi merge să-l văd pe Vladimir Putin”, „voi reduce prețul medicamentelor”…

„El are un stil afirmativ și performativ, adică: ‘anunț, spun, deci fac’”, explică cercetătorul Jérôme Viala-Gaudefroy.

Utilizarea continuă a acestui verb arată cât de hotărât vrea să apară președintele, care se plângea că a avut mâinile legate în primul său mandat.

„‘Going’ reprezintă atât mișcarea fizică a acțiunii, cât și mișcarea spre viitor, ca o promisiune”, adaugă Jérôme Viala-Gaudefroy. „Discursurile lui Donald Trump ca președinte nu sunt foarte diferite de cele din campaniile sale electorale”, mai spune specialistul.

„Frumos”, „mare” - Adjective elogioase

Adjectivele pozitive sunt omniprezente în vocabularul lui Donald Trump: mare (al șaselea cuvânt cel mai folosit), bun (16), important (30), frumos (60), dar și adverbe de cantitate precum mult (34).

Aceste cuvinte alimentează hiperbolele președintelui, care se laudă că a adoptat „cea mai mare lege”, că a semnat „cel mai bun deal (n.r. afacere)” sau că denunță „cel mai mare scandal”.

Dacă Trump practică „exagerarea permanentă”, Jérôme Viala-Gaudefroy observă că rămâne și „într-un registru foarte vag”. Adjectivele pe care le folosește „produc entuziasm”, dar nu se referă la niciun „angajament concret”. Promisiunea este făcută, dar mijloacele de realizare trec în plan secund.

Neclaritatea nu este accidentală: „Întreaga putere a sloganului Make America Great Again (Să facem America mare din nou) constă în faptul că fiecare îl poate interpreta cum dorește”, explică specialistul în retorica lui Trump.

Totuși, repetarea excesivă a acestor cuvinte pozitive poate fi o sabie cu două tăișuri: „Repetiția are un efect de normalizare și integrare. Dar poate provoca și oboseală și reduce impactul cuvintelor dacă sunt folosite prea des”, mai spune acesta.

„Bani”, „afacere/înțelegere” - Un om de afaceri la conducerea statului

Dezvoltator imobiliar și fost star de reality show, Donald Trump este mai întâi un om de afaceri. La Casa Albă, nu și-a abandonat vocabularul antreprenorial. Nu este surprinzător că aceste cuvinte, bani și deal (afacere, înțelegere) (locurile 50 și 52) se numără printre cele mai frecvente.

Cuvântul tariffs (66), care desemnează taxele vamale, ocupă și el un loc important. Președintele a lansat în aprilie un război comercial global impunând taxe vamale pentru multe țări, pentru a „îmbogăți americanii”.

„‘Tariffs’ este cel mai frumos cuvânt din dicționar, mai frumos decât ‘dragoste’”, spunea președintele în campanie. „‘Tariffs’ este cuvântul meu preferat. Îmi place cuvântul ‘tariffs’”, a mai declarat el în fața generalilor, la sfârșitul lui septembrie.

China, prioritatea numărul 1

China, putere majoră militară și economică cu care Washingtonul se află într-un conflict comercial, este al 88-lea cuvânt cel mai folosit de Donald Trump. Folosit de peste 800 de ori, este singura țară care iese în evidență în statistici.

Pentru Trump, concurența chineză pare mai importantă decât amenințarea Rusiei (518 mențiuni), deși afirmă că vrea să oprească războiul din Ucraina (357 mențiuni).

Potrivit lui Jérôme Viala-Gaudefroy, rivalitatea cu China îi permite lui Trump să se pună în valoare: „Ca să pari puternic, trebuie să te confrunți cu un adversar de același calibru. Pentru Donald Trump, cel mai puternic adversar este China”.

Cu excepția Chinei, țările cele mai menționate sunt Rusia, Ucraina, Canada, Iran, Israel, India, Mexic, Japonia și, mai recent, Venezuela.

Obsesia Joe Biden

O singură personalitate iese în evidență în vocabularul lui Trump: fostul președinte Joe Biden, menționat de peste 700 de ori. De la revenirea la Casa Albă, Trump pare „obsedat” de predecesorul său democrat, pe care îl învinovățește pentru orice: criza migrației, inflația, războiul din Ucraina, mai transmite publicația franceză.

„Dacă Trump continuă să dea vina pe predecesorul său, discursul va deveni tot mai greu de susținut pe măsură ce mandatul avansează”, estimează Jérôme Viala-Gaudefroy.

Atacurile sale nu se limitează la politică și uneori ating limitele indecenței. În septembrie, el a sugerat că boala de care suferă Biden, cancerul de prostată, nu merită îngrijorare.

În holurile Casei Albe, Trump a înlocuit chiar portretul lui Biden cu o mașină de semnat (autopen), sugerând astfel o teorie conform căreia democratul nu lua deciziile în timpul mandatului său.

„Există o dorință de a-l ridiculiza pe Joe Biden”, subliniază Jérôme Viala-Gaudefroy, explicând că această ură reflectă orgoliul rănit al lui Trump: „Este singurul care a reușit să-l învingă. Chiar și astăzi, vorbește foarte des despre alegerile din 2020 ale căror rezultate nu le recunoaște”.

În 2024, Joe Biden s-a retras în favoarea vicepreședintei sale Kamala Harris, privându-l pe Trump de revanșă.

*Metodologie: Datele au fost colectate până pe 9 noiembrie 2025. Unele cuvinte folosite frecvent, dar cu mai multe sensuri, precum people, nu au fost analizate din lipsă de context clar. Analiza cantitativă a discursului este doar un instrument de interpretare printre altele, precizează Jérôme Viala-Gaudefroy.

