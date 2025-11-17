Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru desecretizarea celebrelor dosare Epstein

Președintele Donald Trump a făcut o schimbare bruscă de direcție după luni în care a încercat să frâneze inițiativa bipartizană privind desecretizarea documentelor legate de Jeffrey Epstein. Schimbarea vine exact în momentul în care tot mai mulți republicani din Camera Reprezentanților sunt gata să îi ignore solicitările referitoare la cazul fostului finanțator condamnat pentru abuzuri sexuale.

Mesajul postat de Trump pe Truth Social a apărut la scurt timp după ce președintele Camerei, Mike Johnson, a sugerat că un vot privind publicarea dosarelor Departamentului de Justiție ar trebui să elimine orice suspiciune „că el [Trump] ar fi implicat în vreun fel”.

"Republicanii din Cameră ar trebui să voteze pentru publicarea dosarelor Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns"

„Republicanii din Cameră ar trebui să voteze pentru publicarea dosarelor Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns și e timpul să trecem peste această Farsă Democrată”, a scris duminică seara pe Truth Social, adăugând: „Această Farsă Democrată pusă în scenă de Radicalii de Stânga e menită să distragă atenția de la marile succese ale Partidului Republican, inclusiv recenta noastră victorie privind «Shutdown»-ul Democraților (Înfrângerea totală e democraților nr.). NU-MI PASĂ! Tot ce îmi pasă este ca republicanii să revină la subiect.”

Această schimbare are loc după luni de tensiuni interne în rândul Partidului Republican, generate de proiectul de lege care ar obliga Departamentul de Justiție să publice întregul dosar Epstein. Încercarea lui Trump și a lui Johnson de a împiedica un vot în plen s-a prăbușit săptămâna trecută, în contextul unui efort puternic al Casei Albe de a ține congresmenii republicani disciplinați. Votul este programat marți.

Chiar și apropiați ai conducerii Partidului Republican luau în calcul susținerea inițiativei

Spre finalul săptămânii trecute, devenise deja evident că Johnson și conducerea republicană nu mai pot opri valul de aproximativ 100 de congresmeni care intenționau să voteze alături de democrați pentru desecretizarea documentelor. Situația s-a tensionat și mai mult în weekend, când Trump a lansat atacuri personale la adresa lui Thomas Massie (R-Kentucky), inițiatorul demersului pentru un vot, și s-a dezis public de Marjorie Taylor Greene (R-Georgia), o fostă aliată apropiată care s-a distanțat recent de pozițiile sale.

Chiar și apropiați ai conducerii Partidului Republican luau în calcul susținerea inițiativei. Printre aceștia se află și congresmena Virginia Foxx (R-Carolina de Nord), președinta Comisiei pentru Reguli, considerată un pilon al cercului de încredere al lui Johnson. Ea nu a spus explicit dacă va vota în favoarea proiectului, dar a lăsat de înțeles că acesta merită să ajungă la vot.

„Sunt o susținătoare convinsă a transparenței totale”, a declarat Foxx. „Nu am nimic de ascuns și cred că același lucru e valabil pentru toți.”

Blake Moore (Utah), vicepreședintele conferinței republicane, a refuzat să spună cum va vota. Kevin Hern (Oklahoma), șeful comisiei de politici, a recunoscut că există „multă frământare” în partid.

„Vom decide în momentul votului”, a punctat Hern.

Disputele interne scot în evidență sensibilitatea politică tot mai ridicată a subiectului Epstein pentru Trump, mai ales după ce democrații din Comisia de Supraveghere au făcut public un e-mail în care Epstein sugera că Trump „știa despre fete”.

Deși cei doi au fost fotografiați împreună în urmă cu mulți ani, Trump afirmă că a rupt relațiile cu Epstein cu mult înainte de condamnările acestuia. Documente publicate recent arată însă că finanțatorul, care s-a sinucis în detenție în 2019, considera că Trump „știa despre fete”, fără a fi clarificat sensul expresiei.

Nu există dovezi care să îl lege pe Trump de ilegalități în acest caz

Trump a respins în ultimele săptămâni dosarele Epstein. El le-a definit ca drept o campanie de discreditare orchestrată de democrați și a cerut Departamentului de Justiție să investigheze legăturile unor lideri democrați cu Epstein. Criticii afirmă că președintele ar încerca să blocheze votul pentru a evita publicarea unor detalii sensibile, acuzație pe care el o respinge ferm. Nu există dovezi care să îl lege pe Trump de ilegalități în acest caz, iar el insistă că relațiile cu Epstein s-au rupt cu ani în urmă.

Până vineri, Trump părea dornic să țină rândurile republicanilor unite, publicând mai multe mesaje în care acuza democrații că promovează o „Farsă Epstein”, cu scopul de a masca propriile eșecuri politice. În aceleași postări, i-a cerut procurorului general Pam Bondi să investigheze legăturile democraților cu Epstein, o mișcare despre care trei republicani au spus, sub protecția anonimatului, că urmărea să reducă numărul dezertărilor la vot.

„Unii republicani slabi au căzut în plasa lor pentru că sunt moi și neinspirați”, a scris Trump. „Nu vă pierdeți vremea cu Trump. Am o țară de condus!”

De regulă, influența lui Trump asupra Camerei este considerabilă, iar republicanii îi urmează rar altcuiva. Totuși, în ultima perioadă, opoziția internă a crescut, inclusiv în chestiuni precum numiri importante sau eliminarea filibusterului în Senat.

De regulă, influența lui Trump asupra Camerei este considerabilă. În cazul Epstein însă, controlul lui s-a evaporat

În cazul Epstein însă, controlul lui Trump s-a evaporat, iar tot mai mulți congresmeni se declară deranjați de insistența președintelui pe acest subiect, potrivit unor discuții interne citate de mai multe surse republicane, conform Politico.

Duminică, Thomas Massie l-a provocat direct, întrebând dacă ordinul recent privind o nouă investigație nu reprezintă o „ultimă încercare” de a bloca accesul public la întregul dosar Epstein.

Massie și Ro Khanna, co-liderii demersului bipartizan de desecretizare, au declarat că sunt preocupați de reacțiile Casei Albe. Într-un interviu pentru ABC, Massie l-a criticat pe Trump pentru că i-a cerut lui Pam Bondi să examineze legăturile democraților cu Epstein.

Tot vineri seară, Trump și-a retras sprijinul pentru Marjorie Taylor Greene, una dintre cele mai fidele susținătoare ale sale, după criticile acesteia la adresa colegilor republicani privind gestionarea dosarelor Epstein.

Khanna, inițiatorul petiției pentru vot, susține că peste 40 de republicani sunt pregătiți să voteze pentru publicarea dosarelor.

Republicanii dețin în prezent 219 locuri în Cameră, față de cele 214 ale democraților, conform The Guardian.

