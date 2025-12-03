Nivel scăzut de testosteron la tineri? Ce trebuie să știi înainte să apelezi la terapia TRT

Unii vorbesc despre „maximizarea testosteronului” prin dietă, sport sau suplimente. Alții merg mai departe, promovând injecțiile cu terapie de substituție cu testosteron (TRT) ca o soluție rapidă pentru mai multă energie, masă musculară sau încredere. Pe rețelele sociale, poate părea că există o criză hormonală: o generație convinsă că hormonii lor îi trădează.

Dar realitatea este mai nuanțată. Studiile arată că nivelurile medii de testosteron au scăzut la bărbații de toate vârstele în ultimele două decenii.

„Modul în care ne trăim viața, activitate redusă, alimentație bogată în procesate și nivel ridicat de stres, toate acestea duc la niveluri mai scăzute de testosteron la tineri”, explică Justin Houman, urolog la Cedars-Sinai Medical Center, conform National Geographic. Cu toate acestea, majoritatea tinerilor adulți se încadrează în continuare în limite sănătoase, iar unii dintre cei care sar direct la TRT riscă să perturbe permanent sistemul endocrin.

Cine are nevoie de TRT

Terapia de substituție cu testosteron a fost utilizată inițial în anii 1950 pentru cazuri medicale specifice: bărbați cu cancer testicular cărora li s-au extirpat testiculele sau bărbați cu hipogonadism congenital.

„Acestea erau cazuri clare, cu un deficit real de testosteron”, spune Greg Novacheck, partener la Live Forever Health, o clinică de telemedicină specializată în optimizarea testosteronului.

Pe măsură ce s-a observat că testosteronul scade natural cu 1-2% pe an după 30 de ani, TRT a început să fie căutată și pentru combaterea declinului legat de vârstă. Pentru tinerii sub 30 de ani, deficitul real este mult mai rar, aproximativ 10-15%, potrivit lui Houman.

Asociația Americană de Urologie (AUA) recomandă TRT doar dacă nivelul de testosteron este sub pragul sănătos de 300 ng/dL. Tratamentul vizează restabilirea hormonului la valori fiziologice normale (aproximativ 450-600 ng/dL), unde simptomele precum scăderea energiei, afectarea sănătății cardiovasculare sau a masei osoase tind să se amelioreze.

De ce tinerii apelează la TRT

Influența rețelelor sociale a creat o presiune puternică: tinerii nu mai cer TRT doar pentru deficit medical, ci pentru a-și crește performanțele fizice, sexuale sau nivelul de energie.

„Tineri de 22 de ani sună regulat cerând o rețetă pentru oboseală”, spune Novacheck.

Prescrierea TRT a crescut de trei ori în ultimul deceniu, iar un sfert dintre pacienți nici măcar nu își testează nivelurile înainte de tratament. Pentru cei fără deficiență, terapia poate da inițial un boost vizibil, dar depășirea nivelurilor normale transformă tratamentul în echivalentul steroizilor anabolizanți.

„Un tânăr de 25 de ani care spune că face TRT poate de fapt să folosească steroizi de pe piața neagră”, avertizează Novacheck.

Accesul ușor prin telemedicină amplifică problema. „Chiar dacă nu ai un nivel scăzut, există resurse online care îți oferă TRT”, spune Houman.

Riscurile administrării TRT la vârste fragede

Cea mai mare grijă este perturbarea producției naturale de testosteron. Terapia exterioară indică creierului că nu este nevoie să mai producă hormonul, ceea ce poate duce la dependență de medicament pe termen lung.

„Un tratament început la 25 de ani poate avea efecte care se resimt pe tot restul vieții”, explică Novacheck.

TRT afectează și fertilitatea: terapia poate reduce temporar numărul de spermatozoizi la zero. Majoritatea bărbaților își recuperează producția după oprirea tratamentului, dar perioada poate dura luni de zile.

Cum să te tratezi pentru niveluri scăzute de testosteron

Dacă apar simptome precum oboseală, libido scăzut, lipsă de motivație sau depresie, specialiștii recomandă teste hormonale înainte de orice decizie.

„Simptomele sunt adesea nespecifice și pot fi legate de sănătatea mintală”, subliniază Houman.

Pentru bărbații sub 30 de ani, schimbările de stil de viață sunt cea mai sigură intervenție: exerciții regulate, alimentație echilibrată, somn regulat și reducerea stresului pot restabili nivelul hormonal fără medicamente.

Dacă testele confirmă un deficit real, TRT nu este singura opțiune. Medicamente precum Clomid sau HCG pot stimula producția naturală de testosteron, fără a opri funcția hormonală proprie.

„Avem atât de multe opțiuni încât tratamentele pot fi personalizate în funcție de preferințele pacientului”, spune Houman.

Criza testosteronului la tineri, amplificată de rețelele sociale, nu este o epidemie hormonală, ci mai degrabă un simptom al presiunii culturale și al lipsei de informații corecte. TRT poate fi salvatoare pentru cei cu deficit real, dar pentru tinerii sănătoși riscurile depășesc beneficiile. Înainte de orice decizie, consultul medical și adoptarea unui stil de viață sănătos rămân pilonii esențiali pentru sănătatea hormonală.