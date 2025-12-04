€ 5.0920
DCNews Stiri Germania nu mai e Germania de acum 10 ani: De ce primii doi ani acolo îi întorc pe români din drum
Data publicării: 18:37 04 Dec 2025

EXCLUSIV Germania nu mai e Germania de acum 10 ani: De ce primii doi ani acolo îi întorc pe români din drum
Autor: Dana Mihai

aeroport-2_98761900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @HelloDavidPradoPerucha
 

Mariana Daina, consultant financiar acreditat și director în cadrul Deutsche Vermögensberatung, spune că Germania rămâne o destinație bună pentru românii bine pregătiți.

Ea spune că începuturile sunt dificile și integrarea reală necesită timp, adaptare și asumarea diferențelor culturale și administrative.

"Germania cred că este și va fi întotdeauna o destinație potrivită pentru oamenii serioși.

Germania nu mai este ca acum 10 ani

Nu mai este Germania care era în urmă cu 10 ani, acea Germanie în care oricine, fără un plan, fără o orientare, s-ar fi putut muta, să se relocheze efectiv, ci este o Germanie în care, dacă vrei să vii, trebuie să fii puțin pregătit, ca să ai un trai, să spunem, decent, ca la un moment dat să ai chiar un trai bun, pentru că începuturile nu sunt neapărat ușoare.

Însă da, eu cred că Germania în continuare poate fi o destinație bună pentru românii care știu de ce își doresc să ajungă în Germania, care înțeleg că în Germania există un alt sistem economic, fiscal decât în România și care iau în calcul inclusiv aceste schimbări și le iau într-un mod responsabil. Deci definitiv consider că în continuare românii își pot găsi un trai și un loc bun în Germania.

Primii doi ani: Etapa cea mai dificilă

Definitiv, începuturile nu sunt ușoare. Să știi că eu am făcut chiar și o clasificare a românilor și a stadiilor de integrare, pentru că așa se numește tot procesul acesta. În primii doi ani, pentru cei care vin fără limba germană, fără o muncă calificată ca să lucreze direct în domeniul lor de activitate, deci cei care încep de la zero, să spunem, și își mai lasă și familiile în România, tendința să se întoarcă înapoi în țară este foarte mare și mulți dintre ei chiar se și întorc.

Citește și: Tinerii se mută în satele în care s-a investit european. Prețuri până-n 35.000, rețele noi și școli ridicate de la zero

De ce? Pentru că sunt foarte neapreciați uneori, sau se simt neapreciați pentru că nu se pot înțelege în limba germană și atunci tot timpul depinde cineva care să le traducă la instituții. Și în Germania, din păcate, este o birocratie pe care dacă nu o înțelegi, o să ți se pară foarte complicată, pentru că totul se trimite prin scrisori poștale. Deci de la toate instituțiile vei primi în permanență scrisori.

Dorul de casă și dificultățile de locuire

Așa se face corespondența, e și un mod de verificare că tu locuiești acolo unde ți-ai declarat adresa.
Apoi clar este dorul, dorul de casă, dorul de familie, dorul de obiceiuri. Cei mai mulți dintre ei locuiesc fie la o locuință de serviciu, fie la un prieten și uneori prietenii sunt foarte dornici să te ajute, să te integrezi, dar când ajungi să locuiești în casă zi de zi cu acel om, uneori relațiile se pot schimba și tu depinzi de persoana respectivă și cei mai mulți dintre ei au astfel de nădufuri, să le spunem.

Apoi clar, la început salariile iarăși nu sunt foarte bune, pentru că ești la primul contact cu Germania, nu știi cât valorează munca ta, te bucuri doar că ai de lucru și te mai simți și inferior. Să știți că eu am trecut prin etapa aceasta în care nu știam limba germană la început și pare ca un fel de handicap lucrul ăsta. Adică este extrem de frustant să știi că tu ai ceva în cap, că ai vrea să spui, dar că nu poți să spui.

Anii 2–5: reunirea familiei și stabilizarea

Între 2 și 5 ani sunt cei care deja reușesc să-și aducă familia în Germania, așa o chirie pe numele lor, sau poate unii dintre ei, dacă sunt norocoși, ajung chiar să fie proprietari de locuință și atunci lucrurile clar se schimbă.
Își înscriu copiii la școli, deci în sistemul școlar. Familia se formează din nou nucleul acela de care oricare din noi avem nevoie și chiar dacă nu știu germana foarte bine, totuși încep să învețe pentru că se lovesc de ea și în stânga și în dreapta și cumva, încet, încet, încep și să cunoască sistemul german, din toate punctele lui de vedere.

Citește și: Germania intensifică lupta împotriva birocrației: Noi măsuri pentru firme și cetățeni

Iar cei care au depășit 4-5 ani și au deja copiii la școli și au o situație stabilă, deja câștigă și un pic mai bine pentru că știu clar cât merită munca pe care ei o prestează și au schimbat câteva joburi, poate, astfel încât să fie apreciați pentru ceea ce fac, au învățat și un pic germana.

Automat cu ei putem discuta altfel și ei au alte planuri de viitor, și majoritatea dintre ei, să știți că, deși de multe ori spun că își doresc să rămână 4-5 ani în Germania sau își doresc să rămână până termină copiii școala, foarte puțini sunt cei care se mai întorc înapoi pentru că odată ce copiii au terminat școala, pe urmă sunt alte priorități, copiii devin adulți", a explicat Mariana Daina este consultant financiar acreditat și director în cadrul Deutsche Vermögensberatung.

germania
romani in germania
bani germania
