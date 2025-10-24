Tinerii se mută în satele în care s-a investit european. Prețuri până-n 35.000, rețele noi și școli ridicate de la zero

Tinerii se mută la sat

O nouă tendinţă remodelează harta imobiliară a Aradului - locuinţele scumpe din municipiu au transformat satele în destinaţia perfectă a tinerilor. Atracţia este dublă: preţuri în medie la jumătate şi posibilitatea de a investi diferenţa de bani în spaţiu mai mare, linişte şi un confort sporit, punând sănătatea şi calitatea vieţii pe primul loc.

Tinerii care aleg să se mute la ţară o fac, în primul rând, pentru că locuinţele sunt mai ieftine, dar şi pentru că, în ultimii ani, condiţiile de trai şi confort s-au schimbat în mediul rural. De la drumuri reabilitate, la reţele de apă şi canal noi, dar şi şcoli construite de la zero sau modernizate cu bani europeni.

Buget până-n 35.000 de euro

"Există acest trend în rândul cuplurilor de tineri. Majoritatea clienţilor noştri care caută case la ţară au între 35 şi 45 de ani. Motivul principal este legat de preţurile mult mai accesibile. O casă în mediul rural costă jumătate sau chiar mai puţin faţă de un apartament în municipiul Arad. Dacă este să vorbim despre ce se caută, majoritatea cererilor sunt pentru case care se încadrează într-un buget de 20.000 - 35.000 de euro, case mai vechi care pot fi reabilitate", a declarat consultantul imobiliar Cristian Trânc, citează Agerpres.

El spune că tinerii au descoperit că satele arată cu totul altfel faţă de acum un deceniu.

”Maşină are mai toată lumea în ziua de azi, iar drumurile sunt destul de bune. Tinerii au descoperit că pot avea parte de un confort similar cu cel de la oraş şi în sate”, a spus Cristian Trânc.

Și diaspora se întoarce la sat

Printre clienţii săi se numără români care lucrează în străinătate şi care au vrut să investească într-o casă fie pentru că au de gând să revină în ţară în următorii ani, fie pentru a avea casă de vacanţă aici.

"Luna trecută, am vândut la Vărşand o casă unor tineri care au lucrat în SUA, la o companie foarte cunoscută pe plan internaţional, iar acum vor să trăiască aici o viaţă mai sănătoasă, mai aproape de natură şi să fie independenţi din punct de vedere al facturilor la utilităţi, astfel că fac o investiţie frumoasă în acest sat de la graniţa cu Ungaria. Interesant este că mulţi români plecaţi în străinătate caută acum case în satele noastre. Aceştia nu ţintesc neapărat zonele apropiate de municipiu, ci sate mai îndepărtate de aglomeraţia urbană. Cuplurile din Arad, în schimb, sunt interesate să fie mai aproape de oraş", a declarat Cristian Trânc.

Casă veche, pe 3000 de mp, listată la 25.000 de euro

În localitatea Ţipari, o casă cu trei camere şi anexe, construită în 1962, cu un teren de aproape 3.000 de metri pătraţi, a fost listată la preţul de 25.000 de euro, iar la Vărşand, o casă cu cinci camere, anexe şi un teren de peste 3.100 de metri pătraţi a fost vândută recent cu 40.000 de euro.

Un alt consultant imobiliar, Cristian Sala, spune că o casă locuibilă mai aproape de municipiul Arad, la 15-20 de minute de mers cu maşina, costă 50.000-60.000 de euro, în timp ce imobilele aflate la distanţă mai mare pot costa jumătate din această sumă.

Mediu de viață sănătos

"Pentru că sunt mult mai accesibile decât apartamentele din oraş, mulţi tineri se îndreaptă spre sate, unde caută fie case mai vechi pe care le modernizează, fie terenuri pe care construiesc de la zero. Este un trend evident, mai ales în ultimul an. În oraş, un apartament la bloc costă 1.000-1.300 de euro/metrul pătrat util, dar la sate poţi construi o casă, cu tot confortul de la oraş, cu 500 de euro/metrul pătrat util. Aici, în schimb, ai spaţii generoase, ai şi grădină, care poate oferi un mediu de viaţă mai sănătos", a spus Cristian Sala.

El afirmă că mai ales familiile tinere care au copii şi nevoie de spaţiu mare caută casele la ţară, în primul rând datorită preţurilor accesibile. Aceste familii preferă zonele apropiate de municipiu, pentru oferta educaţională mai mare şi pentru că există locuri de muncă diversificate.

Casele din zonele mai izolate sunt cele mai ieftine, cum ar fi sate de pe Valea Mureşului, unde se vând cu o medie de 30.000 de euro, spune consultantul imobiliar Bogdan Holocan.

"În unele cazuri, aceste sate suferă la capitolul infrastructură şi lipsa reţelei de gaz. Totuşi, sunt clienţi care caută astfel de zone, am acum persoane care îmi cer casă în mijlocul pădurii, şi nu pentru vacanţă, ci pentru a trăi acolo cu familia", a spus Bogdan Holocan.

Casele la țară căutată de cei care vor să elimine stresul

Casele la ţară sunt căutate, în general, pentru a fi folosite ca locuinţe permanente, dar sunt şi familii care vor să aibă un loc în care să se retragă la sfârşit de săptămână.

"Ideea de a cumpăra o casă la ţară a plecat de la nevoia de a elimina din stresul acumulat zi de zi. Nu vrem să renunţăm la locuinţa din oraş, ne dorim să avem un loc mai rustic în care să petrecem weekend-urile, o oază de linişte în care să ne încărcăm pozitiv pentru o nouă săptămână. Avem nevoie de conexiune cu natura, să ne bucurăm măcar două zile din şapte de această oază", spune Cristian Aconi, un antreprenor de 35 de ani.

El a fost încurajat de prieteni, care s-au mutat la sat de câţiva ani.

"Au livezi, au grădină şi îşi cultivă legumele pentru a se bucura de o alimentaţie cât mai sănătoasă. Asta îmi doresc şi eu pentru familia mea", a spus bărbatul.