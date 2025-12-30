€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Stiri A murit Khaleda Zia, prima femeie premier din istoria Bangladeshului
Data publicării: 09:44 30 Dec 2025

A murit Khaleda Zia, prima femeie premier din istoria Bangladeshului
Autor: Iulia Horovei

bangladesh khaleda zia Khaleda Zia, fost premier al Bangladeshului. Sursa foto: Agerpres/ Edit DC News
 

Prima femeie prim-ministru din Bangladesh, Khaleda Zia, a murit la vârsta de 80 de ani.

Prima femeie prim-ministru din Bangladesh, Khaleda Zia, a murit la vârsta de 80 de ani.

Prima femeie premier din istoria țării

Zia a devenit prima femeie șef al guvernului din Bangladesh în 1991, după ce și-a condus partidul spre victorie în primele alegeri democratice din țară în 20 de ani, potrivit BBC.

Medicii au declarat, luni, că starea ei era „extrem de gravă”. A fost supusă ventilației mecanice, dar nu a fost posibil să primească mai multe tratamente în același timp, având în vedere vârsta și starea generală de sănătate precară, potrivit acestora.

În ciuda stării sale de sănătate fragile, partidul ei a declarat anterior că Zia va candida la alegerile generale programate în februarie, primele de la o revoluție care a dus la înlăturarea rivalei lui Zia, Sheikh Hasina.

Politica din Bangladesh a fost definită, timp de decenii, de conflictul dintre cele două femei, care au alternat între guvern și opoziție.

„Liderul nostru preferat nu mai este printre noi. Ne-a părăsit la ora 6 dimineața”, a anunțat marți, pe Facebook, Partidul Naționalist din Bangladesh (BNP). Mulțimi de oameni s-au adunat în fața Spitalului Evercare din Dacca, unde Zia era internată, după ce a apărut vestea morții sale. 

Personalitate politică reprezentativă

Zia a intrat pentru prima dată în atenția publică ca soție a fostului președinte al Bangladeshului, Ziaur Rahman, văzută ca o prezență rezervată alături de soțul ei. După asasinarea acestuia într-o lovitură de stat militară din 1981, Zia a intrat în politică și ulterior a ajuns să conducă BNP.

Cunoscută ca un „lider fără compromisuri” după ce a refuzat să participe la alegeri controversate sub conducerea generalului militar Hussain Muhammad Ershad în anii 1980, Zia a ieșit dintr-un peisaj politic dominat de bărbați și s-a transformat într-unul dintre cei mai puternici lideri politici din Bangladesh.

Primul ei mandat a fost lăudat pe scară largă pentru eforturile de îmbunătățire a educației și dezvoltării sociale a femeilor, guvernul său readucând democrația parlamentară prin modificarea constituției cu sprijin bipartizan. Al doilea mandat din 1996, care a durat doar câteva săptămâni, a atras critici pentru organizarea unor alegeri unilaterale, în ciuda cererilor opoziției pentru o autoritate interimară neutră - o măsură aprobată de parlament înainte de dizolvare.

Zia a revenit ca prim-ministru în 2001, demisionând în octombrie 2006, înaintea alegerilor generale. Administrația sa s-a confruntat cu critici aspre din cauza acuzațiilor de corupție. În ultimii 16 ani, sub guvernul Ligii Awami, Zia a devenit cel mai proeminent simbol al rezistenței într-o guvernare pe care mulți o considerau din ce în ce mai autocratică. Ea a boicotat alegerile din 2014 după ce rivala ei, Hasina, a renunțat la sistemul guvernamental interimar - o prevedere menită să asigure neutralitatea în timpul alegerilor naționale. Ulterior, Zia a fost condamnată pentru acuzații de corupție și închisă. Ea a negat acuzațiile, spunând că au fost motivate politic.

Zia a fost internată în spital în ultima lună, primind tratament pentru afecțiuni renale, boli de inimă și pneumonie, printre alte probleme. Deși a fost ținută departe de viața publică din cauza sănătății sale, Zia a rămas o figură de referință pentru forțele de opoziție. În ultimele sale zile, liderul interimar Muhammad Yunus a cerut țării să se roage pentru Zia, numind-o „o sursă de inspirație capitală pentru națiune”. Într-o declarație de marți, Yunus și-a exprimat condoleanțele pentru trecerea la cele veșnice a Ziei, pe care a descris-o drept un „simbol al mișcării democratice”.

Citește și: Cine e Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

khaleda zia
bangladesh
femeie
premier
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 39 minute
A murit Khaleda Zia, prima femeie premier din istoria Bangladeshului
Publicat acum 54 minute
Vremea până pe 26 ianuarie. ANM, prognoza meteo actualizată
Publicat acum 58 minute
Tot mai mulți români ajung la spital după ce se aventurează pe munte. Precizările Salvamont: O persoană a murit
Publicat acum 1 ora si 9 minute
BANCUL ZILEI: Adrese utile...
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Trasee deviate de Revelion în Capitală. Se introduce linia N41, cu program special
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat acum 21 ore si 25 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close