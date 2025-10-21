Cine e Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei

Sanae Takaichi a câștigat votul în Parlament și a devenit prima femeie prim-ministru din Japonia. Ea a obținut majoritatea voturilor atât în Camera Inferioară (237 de voturi), cât și în Camera Superioară (125 de voturi), potrivit BBC.
Takaichi, în vârstă de 64 de ani, este membră a Partidului Liberal-Democrat (LDP) și este cunoscută pentru orientarea sa conservatoare. Este protejata regretatului prim-ministru Shinzo Abe și face parte din aripa dură a partidului. Aceasta este a treia sa încercare de a deveni liderul Japoniei. Takaichi devine al patrulea prim-ministru în cinci ani din partea LDP, afectat de scandaluri.
Alegerea lui Takaichi a atras atenția internațională, președintele american Donald Trump elogiind-o pentru „înțelepciune și putere”. În Japonia, tinerii și femeile urmăresc îndeaproape evoluția ei, iar media a subliniat că poziția sa de prim-ministru marchează un moment istoric pentru reprezentarea femeilor în politica japoneză.
Takaichi se situează printre candidații mai conservatori ai LDP, orientați spre dreapta, și este recunoscută ca o personalitate vizibilă și controversată a scenei politice japoneze. În trecut, a fost prezentatoare TV, ministru și toboșar pasionată de heavy metal.
În plan social și legislativ, Takaichi este conservatoare convinsă: s-a opus legislației care permite femeilor să își păstreze numele de fată după căsătorie și nu susține căsătoriile între persoane de același sex. Ea continuă viziunea economică „Abenomics”, bazată pe cheltuieli guvernamentale mari și împrumuturi ieftine, și promovează o poziție fermă în domeniul securității, vizând chiar revizuirea constituției pacifiste a Japoniei.
Următorul pas este formarea cabinetului și ceremonia de numire la Palatul Imperial. Media japoneză raportează că Takaichi va anunța în curând componența noului său cabinet.
de Val Vâlcu