Data publicării: 11:28 21 Oct 2025

Cine e Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei
Autor: Iulia Horovei

Sanae Takaichi Sursa foto: Agerpres
 

Japonia și-a ales prima femeie premier din istorie: Sanae Takaichi.

Sanae Takaichi a câștigat votul în Parlament și a devenit prima femeie prim-ministru din Japonia. Ea a obținut majoritatea voturilor atât în Camera Inferioară (237 de voturi), cât și în Camera Superioară (125 de voturi), potrivit BBC.

Sanae Takaichi, un lider conservator

Takaichi, în vârstă de 64 de ani, este membră a Partidului Liberal-Democrat (LDP) și este cunoscută pentru orientarea sa conservatoare. Este protejata regretatului prim-ministru Shinzo Abe și face parte din aripa dură a partidului. Aceasta este a treia sa încercare de a deveni liderul Japoniei. Takaichi devine al patrulea prim-ministru în cinci ani din partea LDP, afectat de scandaluri.

Provocările principale pentru Takaichi includ relansarea unei economii stagnante afectate de inflație și salarii care nu cresc, gestionarea relațiilor cu Statele Unite și finalizarea acordului tarifar cu administrația Trump, precum și consolidarea unității partidului de guvernământ, afectat de conflicte și controverse interne. Ea a promis stimulente economice, reduceri de taxe și creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru a susține creșterea economică.

În ceea ce privește politica externă, Takaichi a fost descrisă ca o „China hawk” și consideră Taiwan un „partener extrem de important și prieten drag”. Ea a vizitat în trecut controversatul Sanctuar Yasukuni, ceea ce a generat proteste din partea Chinei. Acolo sunt comemorați combatanții japonezi decedați, inclusiv câțiva condamnați pentru crime de război.

Alegerea lui Takaichi a atras atenția internațională, președintele american Donald Trump elogiind-o pentru „înțelepciune și putere”. În Japonia, tinerii și femeile urmăresc îndeaproape evoluția ei, iar media a subliniat că poziția sa de prim-ministru marchează un moment istoric pentru reprezentarea femeilor în politica japoneză.

Cu ce s-a ocupat înainte de a intra în politică

Takaichi se situează printre candidații mai conservatori ai LDP, orientați spre dreapta, și este recunoscută ca o personalitate vizibilă și controversată a scenei politice japoneze. În trecut, a fost prezentatoare TV, ministru și toboșar pasionată de heavy metal.

Takaichi face parte din facțiunea „dură” a LDP și se consideră continuatoarea tradiției de dreapta a partidului, căutând să câștige sprijinul alegătorilor conservatori. Este admiratoare a fostului prim-ministru britanic Margaret Thatcher și tinde să fie percepută drept echivalentul japonez al „Doamnei de Fier”.

În plan social și legislativ, Takaichi este conservatoare convinsă: s-a opus legislației care permite femeilor să își păstreze numele de fată după căsătorie și nu susține căsătoriile între persoane de același sex. Ea continuă viziunea economică „Abenomics”, bazată pe cheltuieli guvernamentale mari și împrumuturi ieftine, și promovează o poziție fermă în domeniul securității, vizând chiar revizuirea constituției pacifiste a Japoniei.

Următorul pas este formarea cabinetului și ceremonia de numire la Palatul Imperial. Media japoneză raportează că Takaichi va anunța în curând componența noului său cabinet.

