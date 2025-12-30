€ 5.0963
Bobotează - Patriarhul Daniel va săvârși Sfințirea Mare a Apei
Data actualizării: 10:59 30 Dec 2025 | Data publicării: 10:59 30 Dec 2025

Bobotează - Patriarhul Daniel va săvârși Sfințirea Mare a Apei
Autor: Crişan Andreescu

Boboteaza Foto: Basilica.ro
 

Credincioșii ortodocși sărbătoresc, marțea viitoare, Botezul Domnului, la Catedrala Patriarhală urmând să fie distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de 0,5 litri.

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din data de 6 ianuarie 2026, se vor desfășura conform următorului program:

1. Între orele 08:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena.

2. Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă.

3. Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru (0,5 litri), a aanunțat Biroul de presă al Patriarhiei Române.

