IGSU, apel la români să nu mai folosească aragazul pentru a se încălzi

"Ştim că e dificil să faceți față temperaturilor scăzute, însă acest lucru nu justifică folosirea unor soluții periculoase pentru încălzirea locuinței. Folosirea aragazului cu mai multe ochiuri aprinse simultan, timp de mai multe ore, mai ales cu ferestrele închise, reprezintă un risc major. Utilizarea aragazului pentru încălzire duce la scăderea nivelului de oxigen din încăpere și la degajarea monoxidului de carbon, un gaz extrem de periculos, care în anumite concentrații poate fi fatal.

Pentru siguranța ta și a celor dragi:

- Folosește aragazul sau cuptorul numai pentru gătit, NU ca soluție pentru încălzirea locuinței.

- Verifică instalațiile de gaz și coșurile de evacuare.

- Aerisește frecvent încăperile.

- Montează detectoare de gaz și de monoxid de carbon.

Prevenirea salvează vieți!", transmite IGSU.