Stiri

IGSU, apel la români să nu mai folosească aragazul pentru a se încălzi
Data publicării: 19:18 17 Ian 2026

IGSU, apel la români să nu mai folosească aragazul pentru a se încălzi
Autor: Florin Răvdan

Gerul și avariile lasă oamenii fără căldură. Încălzirea cu aragazul, un mare pericol: Monoxidul de carbon poate fi fatal Sursa Foto: Pixabay

Reprezentanţii IGSU le cer românilor să nu mai folosească aragazul pentru a se încălzi. Iată riscurile la care se expun.

 

"Ştim că e dificil să faceți față temperaturilor scăzute, însă acest lucru nu justifică folosirea unor soluții periculoase pentru încălzirea locuinței. Folosirea aragazului cu mai multe ochiuri aprinse simultan, timp de mai multe ore, mai ales cu ferestrele închise, reprezintă un risc major. Utilizarea aragazului pentru încălzire duce la scăderea nivelului de oxigen din încăpere și la degajarea monoxidului de carbon, un gaz extrem de periculos, care în anumite concentrații poate fi fatal.

Pentru siguranța ta și a celor dragi:
- Folosește aragazul sau cuptorul numai pentru gătit, NU ca soluție pentru încălzirea locuinței.
- Verifică instalațiile de gaz și coșurile de evacuare.
- Aerisește frecvent încăperile.
- Montează detectoare de gaz și de monoxid de carbon.

Prevenirea salvează vieți!", transmite IGSU.  

aragaz
incalzire
igsu
