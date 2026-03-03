Fii pregătit pentru cutremur. DSU anunță ce să faci înainte, în timpul și după un seism major

Deși nu se poate prezice când va avea loc următorul cutremur major, este doar o chestiune de timp până când țara noastră va fi puternic afectată.



Potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului, mai mult de 3.000 de oameni ar putea muri într-un cutremur de 7,5. Zeci de mii de familii ar putea rămâne fără adăpost, deoarece peste 31.000 de clădiri din întreaga țară ar putea fi complet distruse. Ceilalți pot pierde accesul la apă, gaz, electricitate zile sau săptămâni, iar telecomunicațiile și conexiunea cu familia și prietenii pot fi întrerupte pe termen lung, avertizează Departamentul pentru Situații de Urgență.



Străzile vor fi pline de moloz, îngreunând accesul pentru personalul de urgență și salvatori. Spitalele vor fi grav avariate, iar acele spitale care vor funcționa vor fi supraîncărcate cu pacienți cu nevoi critice.

Mesajele RO-ALERT nu pot fi emise înainte de un cutremur, deoarece nu ar fi suficient timp pentru ca oamenii să se refugieze într-un loc sigur, dar ar exista riscul de panică, dacă se dă un avertisment cu doar secunde înainte de eveniment.

Raed Arafat, șeful DSU, recomandă ca fiecare gospodărie să aibă provizii (apă, alimente neperisabile, medicamente) pentru cel puțin 72 de ore în cazul unor incidente majore, deoarece primele zile pot fi decisive pentru supraviețuire. Pe site-ul fiipregătit.ro, DSU a publicat ghidurile și recomandări practice despre cum să se pregătească și să reacționeze populația în situații de urgență (cutremur, incendiu, inundații, fenomene meteo extreme).





Cum te pregătești înainte de cutremur

Fă un plan de urgență al familiei care include informații despre un loc de întâlnire sigur, contacte de urgență și un plan de comunicare.



Implică toți membrii familiei în crearea planului de urgență, în special copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități. Ia în considerare nevoile și vulnerabilitățile tuturor.



Pregătește un rucsac de urgență, care include provizii esențiale pentru supraviețuire în timpul evacuării sau adăpostirii la domiciliu. O familie ar trebui să fie pregătită să supraviețuiască singură timp de trei zile.



Securizarea locuinței



● Identifică și fixează bine lucrurile care ar putea cădea în timpul cutremurului, precum rafturi de cărți, televizoare, tablouri, oglinzi, frigidere. Dacă este posibil, mută-le departe de locul în care dorm membrii familiei.



● Nu face modificări la clădiri – măriri sau micşorări de spaţii, care afectează structura de rezistenţă a acestora. Nu monta obiecte grele, de exemplu, antene, sisteme de aer condiționat, care afectează structura casei. Consultă un specialist.



● Asigură-te că știi de unde se opresc toate utilitățile în siguranță. Împreună cu familia, numește o persoană responsabilă care să le închidă după cutremur pentru a preveni daunele.



● Asigură-ți locuința pentru cutremure. Polița PAD de asigurare împotriva dezastrelor naturale este obligatorie în România. Aceasta nu acoperă mărfurile și anexele. Pentru o asigurare completă, accesează o asigurare facultativă.



Ce să faci în timpul cutremurului

Moartea sau rănirea au loc atunci când oamenii cad încercând să meargă sau să alerge în timpul cutremurului sau când sunt loviți de obiecte care cad.



Cel mai simplu mod de a te menține în siguranță este să te așezi, să te acoperi și să te ții. Așază-te la sol în mâini și genunchi. Această poziție te protejează de a te dezechilibra și îți permite să te retragi pe burtă într-un spațiu protejat. Dacă nu te poți așeza la sol, sprijină-te de un perete interior. Acoperă-ți capul și gâtul cu brațele. Îndepărtează-te de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobilier înalt, aparate de iluminat. Dacă o masă, un birou sau alt mobilier robust se află în apropiere, târăște-te sub el pentru protecție. Dacă nu există un astfel de spațiu protejat, târăște-te lângă un perete interior departe de ferestre. Ține-te de piciorul biroului sau orice obiect solid ancorat cu o singură mână. Cu celălalt braț, protejează-ți capul și gâtul. Dacă nu te afli sub un spațiu sigur, protejază-ți capul și gâtul cu ambele brațe într-o poziție ghemuită.



Ce să faci imediat după cutremur

NU fugi afară. Dacă nu te afli într-o clădire cu risc imediat de prăbușire, ești mai în siguranță în interior, într-un loc protejat, cu rucsacul de urgență.



Verifică starea instalaţiei de gaz doar cu emulsie de apă şi săpun. Dacă sunt / simți emisii de gaz, deschide fereastra, apoi închide robinetul de gaz și îndepărtează sursele de foc.



Fă rezerve de apă. Dacă alimentarea cu apă funcționează, umple cada şi alte recipiente, pentru rezervă (s-ar putea opri ulterior).



Protejează-ți capul atunci când te deplasezi. Poți folosi brațele, o carte groasă sau o pernă pentru a te acoperi.

NU folosi liftul. Poți rămâne blocat înăuntru.



NU coborî pe scări decât dacă ai verificat dacă există semne că structura lor nu este avariată - fisuri la capetele lor și la intersecția cu peretele, precum și crăpături pe peretele cu care se intersectează.



Ia rucsacul de urgență cu tine.



NU te întoarce în clădire. Clădirea încă se poate prăbuși chiar dacă seismul s-a oprit. Cere ajutorul salvatorilor dacă cineva apropiat este lăsat în urmă. Odată ajuns afară, rămâi în aer liber. Stai departe de clădiri, copaci, stâlpi și cabluri electrice.

Nu vorbi la telefon mult timp – rețelele sunt afectate. Sună doar pentru a semnala o urgenţă sau anunță scurt pe cineva despre tine.



Verifică / ascultă instrucţiunile autorităţilor (radio, tv, internet, aplicații mobil).



Nu folosi maşina decât în situaţii extreme. Căile de circulaţie trebuie lăsate libere pentru maşinile de intervenţie.



Dacă ești blocat sub dărâmături

Dacă ești blocat sub dărâmături, fă zgomot ritmic pe o țeavă sau alt obiect. Folosește un fluier în loc să strigi. Trimite un mesaj text pentru a cere ajutor.



Protejează-ți gura, nasul și ochii de praf cu haina.



Dacă ești blocat în casă, flutură o bucată de material de culoare deschisă (de exemplu, cearșaful) sau un semn „AJUTOR!” pentru a atrage atenția salvatorilor.