DCNews Stiri De ce a fost suspendată platforma E-Bloc de BNR. Ce se întâmplă cu sumele deja achitate de proprietari
Data actualizării: 22:46 21 Ian 2026 | Data publicării: 22:23 21 Ian 2026

De ce a fost suspendată platforma E-Bloc de BNR. Ce se întâmplă cu sumele deja achitate de proprietari
Autor: Andrei Itu

imobiliare blocuri blocuri

Platforma e-bloc.ro, utilizată de mii de asociații de proprietari pentru plata online a cheltuielilor de întreținere, a fost suspendată temporar, în ceea ce privește funcționalitatea de procesare a plăților.

Decizia a fost luată de Banca Națională a României (BNR), suspendarea intrând în vigoare în seara zilei de 20 ianuarie 2026. Este vizată strict componenta ce permite proprietarilor să plătească întreținerea prin intermediul platformei E-BLOC.RO și al mediilor integrate.

De ce s-a dispus suspendarea temporară a funcției de procesare a plăților prin E-Bloc

BNR a dispus suspendarea funcției de procesare a plăților prin platforma E‑Bloc, respectiv proprietarii nu mai pot plăti online întreținerea prin intermediul acestei E-Bloc, după ce operatorul platformei a cerut o clarificare despre legalitatea serviciului de plăți.

Astfel, s-a constatat că platforma nu se încadrează în excepția legală. Mai  mult, trebuie să aibă autorizare ca intermediar de plată ori să colaboreze cu unul autorizat.

Precizări de la BNR despre suspendarea temporară a E-Bloc

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a subliniat că firma a notificat Banca Centrală că a depășit cifra de afaceri de un milion de euro, fapt pentru care i s-a comunicat că trebuie să se licențieze ca intermediar de plată ori să lucreze cu un intermediar de plată.

”Le-am spus că trebuie să intre în legalitate și astfel firma a suspendat folosirea aplicației. Dacă ai o cifră de afaceri sub un milion de euro poți furniza astfel de servicii, potrivit unei excepții din legislație și așa au putut furniza aceste servicii până acum”, a precizat oficialul BNR, potrivit Hotnews.

Ce se întâmplă cu plățile  realizate înainte de suspendarea decisă de BNR

De menționat este faptul că plățile făcute înainte de suspendarea decisă de BNR vor fi procesate și finalizate normal, fără pierderi pentru asociații ori locatari. 

Ca alternative la plata întreținerii și până la clarificarea problemei, plățile pot fi făcute prin numerar la administrator sau transfer bancar direct în contul asociației sau prin alte platforme autorizate de plată.

Cât poate dura suspendarea. Mesajul firmei care administrează E-Bloc

Suspendarea poate dura de la câteva zile sau chiar mai mult timp, în funcție de cât de repede se rezolvă solicitările BNR

Firma XiSoft, care operează platforma e-bloc.ro, a transmis că se conformează integral cererii autorității de supraveghere, conform unui mesaj publicat pe pagina de Facebook „Asociații de proprietari – președinți, cenzori, administratori, proprietari”

XiSoft spune că ”lucrează activ la implementarea unei soluții alternative, fiind deja în discuții cu parteneri bancari, soluție care să permită în continuare facilitarea accesului la servicii de plată, într-un cadru conform cerințelor legale și de reglementare actuale”.

”Durata de implementare poate varia, în funcție de complexitatea integrărilor și de procesele de aprobare, de la câteva săptămâni până la câteva luni”, a mai notat firma.

Firma XiSoft a dezvoltat softul BlocManagerNET şi platforma e-bloc.ro. Acestea sunt folosite pentru administrarea a peste 20.000 asociaţii de proprietari din România. Firma ste deținută de Pavel Varvari, potrivit Avocatnet.ro.

