Soluţie pentru ca statul român să facă bani din clădirile pe care le deţine. Antreprenorul Tinu Sebeşanu anunţă că "ne-am plăti toate creditele"

Conform acestuia, dacă legea REIT ar intra în vigoare, iar statul ar aplica-o clădirilor pe care le deţine, sumele strânse ar fi suficiente pentru a achita creditele făcute în ultimii ani.

"Ca să poţi proteja cumpărătorul, aşteptăm de mult legea REIT-urilor, care creează un spaţiu transparent, astfel încât cei care vor să investească să o poate face ca la bursă, iar oamenii să aibă beneficii anuale.

Pe limbajul tuturor, nu este nimic nou. Este practic o reglementare a legii deja existente, care stabileşte criteriile pentru companiile listate la bursă, iar această adăugare pentru REIT-uri nu face decât să limiteze mai mult constrângerile pe care le are o companie listată. O companie devine publică, investeşte în real-estate, cel puţin 85% din obiectul de activitate trebuie să fie în real-estate, produce venituri pasive şi este obligată să dea dividende anual către investitori, fie că sunt investitori de retail sau instituţii financiare.

Se rezolvă mai multe probleme. Se creează aceste vehicule pentru investitorii privaţi, care pot investi transparent şi să îşi vadă uzufructul investiţiei anual. Iar pentru investitorii calificaţi, care au acest vehicul, şi care e folosit în toată lumea ca vehicul primordial de investiţii în real-estate, este o posibilitate enormă să atragem capital în România pe bursă, printr-o pagină simplă, care deja funcţionează.

Este o lege benignă, toată lumea o susţine, dar nu se întâmplă. E rămasă pe culoarele Parlamentului, încercăm să vedem unde s-a blocat şi să ajutăm să se întâmple", a declarat Tinu Sebeşanu la DC News.

Legea REIT (Real Estate Investment Trust) este o propunere legislativă în România menită să permită crearea de fonduri de investiții imobiliare listabile la bursă, facilitând investițiile indirecte în proprietăți, similar cu alte piețe, cu scopul de a fluidiza piața imobiliară, de a atrage capital și de a oferi investitorilor acces la dividende din veniturile din chirii, un proiect important, deși încă în proces legislativ,

Soluţie pentru stat. "Ne-am plăti toate creditele"

"Noi am propus la un moment dat şi la nivelul statului român să facă un REIT cu activele pe care le are, statul fiind cel mai mare deţinător de active imobiliare din România. Să ne gândim câte clădiri are în proprietate, de la sedii de primării, până la Parlament sau Casa Scânteii. Are aceste active imobiliare imense care nu produc venituri, au numai cheltuieli. E ca şi cum aţi avea o casă şi nu o puneţi la închiriat. Cred că se poate face foarte uşor o listă cu aceste active, dăm la o parte activele cu interes strategic, militar, şcoli, grădiniţe, dar restul pot fi puse la treabă, trebuie să producă chirii, iar statul poate atrage bani repede şi foarte mulţi. Ne-am plăti creditele repede cu asta", a mai declarat antreprenorul.

