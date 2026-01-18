€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Soluţie pentru ca statul român să facă bani din clădirile pe care le deţine. Antreprenorul Tinu Sebeşanu anunţă că "ne-am plăti toate creditele"
Data publicării: 08:12 18 Ian 2026

EXCLUSIV Soluţie pentru ca statul român să facă bani din clădirile pe care le deţine. Antreprenorul Tinu Sebeşanu anunţă că "ne-am plăti toate creditele"
Autor: Florin Răvdan

apartmanent casa piata imobiliara Piața imobiliară/ foto: Freepik

Antreprenorul Tinu Sebeşanu vine cu o propunere pentru statul român, prin care acesta să producă bani din ceea ce are deja la dispoziţie.

 

Conform acestuia, dacă legea REIT ar intra în vigoare, iar statul ar aplica-o clădirilor pe care le deţine, sumele strânse ar fi suficiente pentru a achita creditele făcute în ultimii ani. 

"Ca să poţi proteja cumpărătorul, aşteptăm de mult legea REIT-urilor, care creează un spaţiu transparent, astfel încât cei care vor să investească să o poate face ca la bursă, iar oamenii să aibă beneficii anuale. 

Pe limbajul tuturor, nu este nimic nou. Este practic o reglementare a legii deja existente, care stabileşte criteriile pentru companiile listate la bursă, iar această adăugare pentru REIT-uri nu face decât să limiteze mai mult constrângerile pe care le are o companie listată. O companie devine publică, investeşte în real-estate, cel puţin 85% din obiectul de activitate trebuie să fie în real-estate, produce venituri pasive şi este obligată să dea dividende anual către investitori, fie că sunt investitori de retail sau instituţii financiare. 

Se rezolvă mai multe probleme. Se creează aceste vehicule pentru investitorii privaţi, care pot investi transparent şi să îşi vadă uzufructul investiţiei anual. Iar pentru investitorii calificaţi, care au acest vehicul, şi care e folosit în toată lumea ca vehicul primordial de investiţii în real-estate, este o posibilitate enormă să atragem capital în România pe bursă, printr-o pagină simplă, care deja funcţionează. 

Este o lege benignă, toată lumea o susţine, dar nu se întâmplă. E rămasă pe culoarele Parlamentului, încercăm să vedem unde s-a blocat şi să ajutăm să se întâmple", a declarat Tinu Sebeşanu la DC News. 

Legea REIT (Real Estate Investment Trust) este o propunere legislativă în România menită să permită crearea de fonduri de investiții imobiliare listabile la bursă, facilitând investițiile indirecte în proprietăți, similar cu alte piețe, cu scopul de a fluidiza piața imobiliară, de a atrage capital și de a oferi investitorilor acces la dividende din veniturile din chirii, un proiect important, deși încă în proces legislativ,

Soluţie pentru stat. "Ne-am plăti toate creditele"

"Noi am propus la un moment dat şi la nivelul statului român să facă un REIT cu activele pe care le are, statul fiind cel mai mare deţinător de active imobiliare din România. Să ne gândim câte clădiri are în proprietate, de la sedii de primării, până la Parlament sau Casa Scânteii. Are aceste active imobiliare imense care nu produc venituri, au numai cheltuieli. E ca şi cum aţi avea o casă şi nu o puneţi la închiriat. Cred că se poate face foarte uşor o listă cu aceste active, dăm la o parte activele cu interes strategic, militar, şcoli, grădiniţe, dar restul pot fi puse la treabă, trebuie să producă chirii, iar statul poate atrage bani repede şi foarte mulţi. Ne-am plăti creditele repede cu asta", a mai declarat antreprenorul. 

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

legea reit
tinu sebesanu
cladirile statului
chirie
investitii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Racheta SLS, transportată către rampa de lansare din Florida pentru misiunea Artemis II
Publicat acum 10 minute
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 36 minute
Soluţie pentru ca statul român să facă bani din clădirile pe care le deţine. Antreprenorul Tinu Sebeşanu anunţă că "ne-am plăti toate creditele"
Publicat acum 50 minute
LOTO: Report 9,43 milioane de euro la Joker la extragerea de duminică, 18  ianuarie, 2026
Publicat acum 1 ora si 4 minute
BANCUL ZLEI: Regulă după căsătorie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 16 Ian 2026
BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
Publicat pe 16 Ian 2026
Reacția dură a lui Dumitru Coarnă, după avarierea conductei CPC: Consecințele sunt plătite de noi, de români
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close