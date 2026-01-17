Soluție dură pentru Centrul Vechi al Capitalei: „Ori refaci clădirea, ori o pierzi”

Acolo turismul prosperă la parter, dar etajele au rămas abandonate, în paragină, infestate de praf și rozătoare.

"Noi am recomandat domnului Ciucu să formeze un consiliu consultativ în care să fie și mediul privat reprezentat, pentru că putem veni cu idei, soluții, practici bune pe care le-am învățat.

Soluții coercitive pentru clădirile abandonate din Centrul Vechi

Acolo trebuie o soluție coercitivă din partea primăriei, cum se practică și în afară. Vine primăria declară nefolosibilă, adică n-ai voie să închiriezi nici parter, nici etaj până n-o refaci. Dacă n-o refaci într-un termen X, atunci vine primăria și o reface, trebuie să plătești, ori îți ia proprietatea. Soluții sunt, dar e responsabilitatea proprietarilor.

Noi aici am avut dezbateri intense și despre renovarea fațadelor de către primărie, iar noi ne opunem pentru că de ce din banii contribuabililor să refaci anumite blocuri care sunt privați acolo. Unde e logica? Eu n-aș fi de acord ca din banii mei de taxe și impozite să facă fațada unui bloc oarecare", a explicat Tinu Sebeșanu.