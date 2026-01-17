€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Soluție dură pentru Centrul Vechi al Capitalei: „Ori refaci clădirea, ori o pierzi”
Data actualizării: 12:07 17 Ian 2026 | Data publicării: 11:21 17 Ian 2026

EXCLUSIV Soluție dură pentru Centrul Vechi al Capitalei: „Ori refaci clădirea, ori o pierzi”
Autor: Dana Mihai

bucuresti (4) Bucuresti. Foto: Pexels.com

Bogdan Chirieac l-a întrebat pe antreprenorul Tinu Sebeșanu, cu peste 30 de ani de experiență în turism, ospitalitate și real estate, ce soluții există pentru clădirile din Centrul Vechi.

 

Acolo turismul prosperă la parter, dar etajele au rămas abandonate, în paragină, infestate de praf și rozătoare.

"Noi am recomandat domnului Ciucu să formeze un consiliu consultativ în care să fie și mediul privat reprezentat, pentru că putem veni cu idei, soluții, practici bune pe care le-am învățat.

Soluții coercitive pentru clădirile abandonate din Centrul Vechi

Acolo trebuie o soluție coercitivă din partea primăriei, cum se practică și în afară. Vine primăria declară nefolosibilă, adică n-ai voie să închiriezi nici parter, nici etaj până n-o refaci. Dacă n-o refaci într-un termen X, atunci vine primăria și o reface, trebuie să plătești, ori îți ia proprietatea. Soluții sunt, dar e responsabilitatea proprietarilor.

Citește și: Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele

Noi aici am avut dezbateri intense și despre renovarea fațadelor de către primărie, iar noi ne opunem pentru că de ce din banii contribuabililor să refaci anumite blocuri care sunt privați acolo. Unde e logica? Eu n-aș fi de acord ca din banii mei de taxe și impozite să facă fațada unui bloc oarecare", a explicat Tinu Sebeșanu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tinu sebesanu
cladiri centru vechi
primaria
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 32 minute
Rețea de trafic de migranți, destructurată la Timișoara. Probe distruse în timpul intervenției
Publicat acum 56 minute
Soluție dură pentru Centrul Vechi al Capitalei: „Ori refaci clădirea, ori o pierzi”
Publicat acum 1 ora si 29 minute
EASA avertizează companiile aeriene să evite spațiul aerian al Iranului
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Zeci de oameni salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore. O persoană a fost găsită decedată
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Iranul reia serviciul intern de SMS după nouă zile de blocaj
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 52 minute
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
Publicat pe 15 Ian 2026
A fost găsit asasinul lui Adrian Kreiner. A fost reținut în Bali FOTO
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close