DCNews Economie Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Data actualizării: 14:33 16 Ian 2026 | Data publicării: 14:25 16 Ian 2026

EXCLUSIV Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Autor: Roxana Neagu

apartmanent casa piata imobiliara Piața imobiliară/ foto: Freepik

Încotro se îndreaptă dezvoltarea imobiliară într-o capitală care stagnează deja de peste 5 ani? Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu atrage atenția că nimeni nu vede pe termen lung situația Bucureștiului.

 

Bucureștiul, noul Miami?

Bucureștiul ar putea să arate în 10 ani ca o capitală europeană de top? Tinu Sebeșanu, antreprenor cu trei decenii de experiență în dezvoltare imobiliară, consideră că se poate, dând exemplul orașului Miami: ”Uitați-vă de unde a plecat în `97 - `98 și unde a ajuns în 2010. Se pot face lucruri. Termenele despre 70 kilometri de țeavă în șase ani sunt fabuloase. Nu terminăm niciodată. Când termini o iei de la început. Dacă tu ai făcut 100 de kilometri din 1500 de kilometri în patru ani, facem matematică simplă și vedem că nu se va rezolva niciodată problema”. 

Viziune pe termen lung: Unde ajungem cu blocurile vechi?

Întrebat dacă, ca dezvoltator, soluția este agentul termic colectiv, dezvoltatorul Tinu Sebeșanu a răspuns: ”Și noi, din 2030, nu vom mai avea voie să construim cu centrale de apartament. Dar nu mă pricep cum ar trebui făcut, poate ar trebui să fie mai multe centrale locale”.

Ce se întâmplă cu centralele de apartament

De altfel, interzicerea centralelor de apartament devine inevitabilă. În contextul în care gazele naturale devin incompatibile cu regulile de eficiență, iar obiectivele UE sunt de reducere a emisiilor, inclusiv în România, tot mai multe proiecte imobiliare nu mai primesc aviz pentru apartamente cu centrale individuale. Acestea vor fi înlocuite de sisteme comune, pompe de căldură sau alte soluții verzi. 

”Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele”

”Eu, oricum, vă spun că nu știu cum văd oamenii blocurile astea vechi, dar să se gândească cineva cum vor fi blocurile astea peste 50 de ani. Nimeni nu gândește pe termen lung, toți se gândesc pe termen scurt. Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele” a continuat președintele Federatiei Investitorilor și Dezvoltarilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES). 

”Vor fi sume foarte mari, care vor dezechilibra foarte mult bugetul” 

Situația nu se regăsește doar în București. ”Procesele sunt greoaie peste tot”, spune dezvoltatorul, dând exemplul inclusiv al Clujului. În București, stagnarea este de cinci - șase ani, subliniază Tinu Sebeșanu. În acest context, acesta atrage atenția că în Capitală sunt procese pe rol, cu dezvoltatori blocați. Litigiile care vin din urmă vor fi plătite de toți cetățenii Capitalei. ”Vor fi sume foarte mari, care vor dezechilibra foarte mult bugetul” anticipează Tinu Sebeșanu. 

Vezi mai mult în video: 

blocuri vechi
dezvoltare imobiliara
tinu sebesanu
bucuresti
