€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Stiri Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor în 2026: Prognoza specialiștilor
Data actualizării: 13:59 13 Ian 2026 | Data publicării: 12:47 13 Ian 2026

Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor în 2026: Prognoza specialiștilor
Autor: Iulia Horovei

apartmanent casa piata imobiliara Piața imobiliară în 2026. Sursa foto: Freepik

Specialiștii au prezentat perspectiva evoluției pieței imobiliare în anul 2026, subliniind principalele tendințe.

 

În anul 2026, piața imobiliară se va mișca cu prudență, fiind afectată de inflație, dobânzi ridicate și incertitudini economice. Totuși, prețurile vor rămâne relativ stabile, iar deciziile de cumpărare vor fi dictate de cei care nu amână achizițiile. Asta ne spun specialiștii din zona imobiliară.

Citește și: La cât va ajunge euro în 2026. Eugen Rădulescu, consilier BNR, arată unde s-ar putea stabiliza

„Inflația care a venit peste noi încă din trimestrul 3 anul trecut ne face să fim mai calculați, așa cum se spune din popor, să măsurăm de 10 ori și să tăiem o dată. Având în vedere lucrurile acestea, eu cred că piața pentru anul 2026, să nu zic că va scădea brusc, pentru că proprietarii nu vor fi de acord cu lucrul acesta și atunci cumpărătorii, cei care nu amână decizia de a cumpăra, vor fi cei care vor spune prețul pe care sunt dispuși să îl plătească”, a declarat Florin Popovici, președintele comunității profesioniștilor din imobiliare, la Pro TV.

Nu se așteaptă creșteri de prețuri

„Măriri de preț nu cred că pot să fie foarte justificate, pentru că avem cererea într-o fază de stagnare și prin urmare, dacă cererea nu este foarte activă în piață, dacă cumpărătorii nu sar cu ofertele și timpul petrecut în piață de proprietari este mai mare prin urmare și prețurile tind să stagneze în aceste perioade”, a explicat Daniel Crainic, specialist în imobiliare.

Și oferta de locuințe ar putea să scadă, mai spun experții, ca urmare a numărului mai mic de autorizații de construire din anii anteriori.

„Cei care analizau să dezvolte în 2026 probabil că se vor gândi cel puțin în următoarele 6 luni dacă vor mai dezvolta în perioada următoare. Dezvoltatorii vor acorda din nou o atenție sporită la inflație, la creșterea cu costurile de forță de muncă și dacă se mai justifică să construiească în acest moment și dacă mai e profitabil”, a punctat Christian Tudorache, reprezentantul unei agenții imobiliare.

Ce se întâmplă cu dobânzile începând din vara anului 2026

Cei care vor să apeleze la un credit pentru a-și lua lua o locuință trebuie să știe că o posibilă relaxare a dobânzilor este așteptată abia din vară.

"Persoanele care își doresc și chiar au nevoie de o locuință să facă acest pas, vor ieși de la cumpărare în schimb acei mici investitori, cei care căutau să pună bani în zona de real estate", a explicat și Claudiu Trandafir, expert financiar, broker de credite.

Prin urmare, rămâne de văzut ce se va întâmpla totuși cu piața imobiliară în 2026 și cât vor fi dispuși românii să investească.

Citește și: EXCLUSIV Incredibil cât ajunge să coste un metru pătrat de casă în Dorobanți. România are peste 280 de locuințe de 2 milioane de euro

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

case
apartamente
piata imobiliara
imobiliare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 48 minute
Temu, amendată cu un milion de euro în Polonia, de autoritatea de supraveghere a consumatorilor
Publicat acum 53 minute
Pericolele reale ale rujeolei: Complicații și la câțiva ani distanță. Dr. Craiu, avertisment: NU e doar o răceală!
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Răsturnare de situație în Parlamentul European despre drepturile pasagerilor aerieni. Ce se întâmplă cu ”bagajul gratuit” și ”compensațiile garantate”
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Prețul aurului a depășit 4.600 de dolari, iar argintul crește cu peste 4% într-o zi - analiză
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 18 ore si 6 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
Publicat acum 17 ore si 32 minute
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close