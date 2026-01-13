Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor în 2026: Prognoza specialiștilor

În anul 2026, piața imobiliară se va mișca cu prudență, fiind afectată de inflație, dobânzi ridicate și incertitudini economice. Totuși, prețurile vor rămâne relativ stabile, iar deciziile de cumpărare vor fi dictate de cei care nu amână achizițiile. Asta ne spun specialiștii din zona imobiliară.

„Inflația care a venit peste noi încă din trimestrul 3 anul trecut ne face să fim mai calculați, așa cum se spune din popor, să măsurăm de 10 ori și să tăiem o dată. Având în vedere lucrurile acestea, eu cred că piața pentru anul 2026, să nu zic că va scădea brusc, pentru că proprietarii nu vor fi de acord cu lucrul acesta și atunci cumpărătorii, cei care nu amână decizia de a cumpăra, vor fi cei care vor spune prețul pe care sunt dispuși să îl plătească”, a declarat Florin Popovici, președintele comunității profesioniștilor din imobiliare, la Pro TV.

Nu se așteaptă creșteri de prețuri

„Măriri de preț nu cred că pot să fie foarte justificate, pentru că avem cererea într-o fază de stagnare și prin urmare, dacă cererea nu este foarte activă în piață, dacă cumpărătorii nu sar cu ofertele și timpul petrecut în piață de proprietari este mai mare prin urmare și prețurile tind să stagneze în aceste perioade”, a explicat Daniel Crainic, specialist în imobiliare.

Și oferta de locuințe ar putea să scadă, mai spun experții, ca urmare a numărului mai mic de autorizații de construire din anii anteriori.

„Cei care analizau să dezvolte în 2026 probabil că se vor gândi cel puțin în următoarele 6 luni dacă vor mai dezvolta în perioada următoare. Dezvoltatorii vor acorda din nou o atenție sporită la inflație, la creșterea cu costurile de forță de muncă și dacă se mai justifică să construiească în acest moment și dacă mai e profitabil”, a punctat Christian Tudorache, reprezentantul unei agenții imobiliare.

Ce se întâmplă cu dobânzile începând din vara anului 2026

Cei care vor să apeleze la un credit pentru a-și lua lua o locuință trebuie să știe că o posibilă relaxare a dobânzilor este așteptată abia din vară.

"Persoanele care își doresc și chiar au nevoie de o locuință să facă acest pas, vor ieși de la cumpărare în schimb acei mici investitori, cei care căutau să pună bani în zona de real estate", a explicat și Claudiu Trandafir, expert financiar, broker de credite.

Prin urmare, rămâne de văzut ce se va întâmpla totuși cu piața imobiliară în 2026 și cât vor fi dispuși românii să investească.

