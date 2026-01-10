Nicoleta Manea, managerul unei companii care se ocupă cu vânzările imobiliare de lux, a dezvăluit prețuri incredibile din București.

”La noi, cele mai scumpe proprietăți listate în momentul de față sunt o casă de 12 milioane de euro și încă una de 15 milioane. La nivel de apartamente, cel mai mult ar fi 11.000, 12.000 euro/mp construit Dorobanți, respectiv Kiseleff. Și penthouse-ul de 7 milioane care, în fond, are o mie de metri pătrați, 400 de metri de terasă, nu este atât de scump. Dacă te raportezi la proprietăți din Budapesta, Viena, Paris, nu are nicio treabă, nicio legătură. Prețurile sunt duble. Dacă ar fi să compari Dorobanțiul cu o zonă din Varșovia, o să găsești acolo o zonă la fel de pestriță precum e Romană, una din străduțele de pe acolo. Cam asta e comparația. Nu poți să compari o zonă bună din București cu una bună din Paris, spre exemplu” a spus Nicoleta Manea, la DCNews.

România are 284 de locuințe de vânzare de peste 2 milioane de euro, Albania are două

Expertul în vânzări de lux a precizat, întrebată de jurnalistul Val Vâlcu, la ce se referă prin comparația cu Piața Romană: ”Sunt anumite străduțe mai înghesuite, mai micuțe, unde nu este atât de mult spațiu, casele nu au deschidere foarte mare”.

Cât despre Sofia, Nicoleta Manea a afirmat că este mult sub noi ca valoare. ”La fel și Albania, ei au două proprietăți de peste 2 milioane de euro, iar noi avem 284” a mai spus aceasta.

