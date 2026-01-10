€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Economie Incredibil cât ajunge să coste un metru pătrat de casă în Dorobanți. România are peste 280 de locuințe de 2 milioane de euro
Data actualizării: 20:47 10 Ian 2026 | Data publicării: 20:44 10 Ian 2026

EXCLUSIV Incredibil cât ajunge să coste un metru pătrat de casă în Dorobanți. România are peste 280 de locuințe de 2 milioane de euro
Autor: Roxana Neagu

imobil de lux foto ilustrativ pexels

România abundă în proprietăți imobiliare rezidențiale ”de lux”, dat fiind prețul ce ajunge să depășească 2 milioane de euro.

 

Nicoleta Manea, managerul unei companii care se ocupă cu vânzările imobiliare de lux, a dezvăluit prețuri incredibile din București. 

Citește și: EXCLUSIV Proprietățile de lux din București, scoase la vânzare cu circuit închis. ”Ajung la maximum 10 clienți” 

”La noi, cele mai scumpe proprietăți listate în momentul de față sunt o casă de 12 milioane de euro și încă una de 15 milioane. La nivel de apartamente, cel mai mult ar fi 11.000, 12.000 euro/mp construit Dorobanți, respectiv Kiseleff. Și penthouse-ul de 7 milioane care, în fond, are o mie de metri pătrați, 400 de metri de terasă, nu este atât de scump. Dacă te raportezi la proprietăți din Budapesta, Viena, Paris, nu are nicio treabă, nicio legătură. Prețurile sunt duble. Dacă ar fi să compari Dorobanțiul cu o zonă din Varșovia, o să găsești acolo o zonă la fel de pestriță precum e Romană, una din străduțele de pe acolo. Cam asta e comparația. Nu poți să compari o zonă bună din București cu una bună din Paris, spre exemplu” a spus Nicoleta Manea, la DCNews. 

România are 284 de locuințe de vânzare de peste 2 milioane de euro, Albania are două

Expertul în vânzări de lux a precizat, întrebată de jurnalistul Val Vâlcu, la ce se referă prin comparația cu Piața Romană: ”Sunt anumite străduțe mai înghesuite, mai micuțe, unde nu este atât de mult spațiu, casele nu au deschidere foarte mare”. 

Cât despre Sofia, Nicoleta Manea a afirmat că este mult sub noi ca valoare. ”La fel și Albania, ei au două proprietăți de peste 2 milioane de euro, iar noi avem 284” a mai spus aceasta. 

Vezi mai mult în video: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

imobiliare
apartamente
pret apartamente
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Un senator l-a scos pe Dacian Cioloș din umbră: Am decis să mă retrag, dar disperarea nu are limite
Publicat acum 28 minute
Crimă în Bușteni. Un bărbat, ucis de prietenul său
Publicat acum 29 minute
Trump, reacție de ultim moment pentru Teheran: Iranul privește spre libertate, noi suntem pregătiți să ajutăm
Publicat acum 35 minute
Ce se întâmplă cu vremea? În Londra, mai cald decât în Madrid. Temperaturi de până la 11- 13 grade Celsius
Publicat acum 44 minute
Marile secrete ale Prințului William, omise de Harry în cartea sa "Spare"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close