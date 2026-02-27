€ 5.0955
Economie

DCNews Economie A fost o iarnă grea, dar, la final de februarie, veștile sunt bune. Speranțe pentru agricultori VIDEO
Data actualizării: 10:17 27 Feb 2026 | Data publicării: 10:14 27 Feb 2026

EXCLUSIV A fost o iarnă grea, dar, la final de februarie, veștile sunt bune. Speranțe pentru agricultori VIDEO
Autor: Roxana Neagu

agricultura rod foto Freepik

Iarna care este pe cale să se încheie, cu valuri repetate de ger și zăpadă, vine și cu beneficii enorme, de mult așteptate în România.

Am avut o iarnă grea, dar veștile sunt bune. ”Și la împrimăvarare, pentru noul debut, în ceea ce privește semănăturile de primăvară, terenul va avea, la topirea definitivă, când vor începe lucrările pentru însămânțările de primăvără, o umiditate, mai ales în jumătatea sudică a țării, foarte bună pentru declanșarea și înființarea culturilor de primăvară.

În acest moment, discutăm de o rezervă bună, prezența stratului de zăpadă a ajutat foarte mult, mai ales în perioadele în care, chiar și-n zonele mai joase de relief, din regiunile extracarpatice, temperaturile au coborât sub -10 grade Celsius” a spus Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie, la DCNews

Speranțe pentru agricultori, cantități de apă peste normele lunare

Totodată, aceasta a mai spus că, față de anul trecut, când precipitațiile au fost deficitare, anul acesta cantitățile au fost peste normele lunare, deși cu variații de la o regiune la alta: ”Vestea este bună. Discutăm de o rezervă în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în întreaga țară, cu cele mai mari valori în jumătate sudică a țării, acolo unde precipitațiile, mai ales din octombrie și noiembrie, dar iată și acum, din februarie, au contribuit la un aport semnificativ în ceea ce privește rezerva de apă, semn că pentru anul agricol curent, cel puțin pentru ceea ce am semănat în toamnă speranțele pot fi bune”. 

agricultura
