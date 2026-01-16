€ 5.0894
Clădiri construite în 2 ani, dar avizate în minimum 5. Tinu Sebeșanu, antreprenor: O problemă majoră! / Chirieac, șocat: Asta e glumă?
Data actualizării: 14:56 16 Ian 2026 | Data publicării: 14:17 16 Ian 2026

EXCLUSIV Clădiri construite în 2 ani, dar avizate în minimum 5. Tinu Sebeșanu, antreprenor: O problemă majoră! / Chirieac, șocat: Asta e glumă?
Autor: Iulia Horovei

santier constructii 1 Imagine cu un șantier de construcții. Foto: Pixabay

Birocrația reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole în industria de construcții, avertizează Tinu Sebeșanu, antreprenor cu peste trei decenii de experiență.

 

Birocrația reprezintă una dintre cele mai mari probleme în industria de construcții, avertizează Tinu Sebeșanu, antreprenor cu peste trei decenii de experiență în turism, ospitalitate și dezvoltare imobiliară.

El a declarat, în exclusivitate pentru DC News, că dezvoltatorii imobiliari construiesc o clădire în doi ani, dar așteaptă un aviz de construire minimum cinci ani.

Sebeșanu: Cinci ani în cazurile medii. Există și șapte ani!

„Sunt două lucruri esențiale cu care am putea spori viteza, de a aduce mai mulți bani în economie, la buget, și să o facem să se miște. Una este procesul de avizare-autorizare, care este foarte greoi. Noi construim în doi ani și ne autorizăm în cinci ani. Este o problemă majoră această birocrație”, a spus antreprenorul Tinu Sebeșanu, la DC News. 

Informația oferită de invitat l-a uimit pe analistul politic Bogdan Chirieac: „Asta-i o glumă?! Adică pentru un ansamblu de locuințe durează doi ani construcția și cinci ani autorizarea?!”.

E o realitate! cinci ani în cazurile medii, să zic așa. Există și șapte ani sau poate să nu se rezolve niciodată. E o problemă masivă. E dată și de interpretarea legislației, și de partea de avize, care vin succesiv, o grămadă de probleme la care noi am dat soluții”, a continuat Tinu Sebeșanu.

Care e a doua problemă

A doua problemă este „partea de finanțare - în principal de la bănci, pentru că statul e cel mai mare competitor și pe linia de finanțare, dar și pe linia de resurse umane.

Atât timp cât Ministerul Finanțelor se împrumută des de la băncile comerciale - și avem și programele de tip Tezaur, titlurile de stat, există foarte puțină lichiditate pentru mediul privat”, am mai spus Sebeșanu.

Soluții pentru rezolvarea acestor probleme

Tinu Sebeșanu a numit și alternativele pe care guvernanții ar trebui să le ia în calcul pentru diminuarea acestor probleme.

„Ministerul de Finanțe ar trebui să depună eforturi mult mai mari să caute surse de finanțare externă cu dobânzi mult mai bune, indiferent dacă vorbim despre spațiul comunitar sau de oriunde.

Nu cred că ne deranjează să ne împrumutăm de oriunde, dacă o putem face ieftin. Și să lase băncile comerciale să finanțeze capitalul autohton”, a mai spus Tinu Sebeșanu la DC NEWS.

Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor în 2026: Prognoza specialiștilor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

piata imobiliara
industria de constructii
tinu sebesanu
