Bitcoin pierde teren pentru a cincea lună la rând și rămâne la 48% sub recordul istoric

Bitcoin a încheiat luna februarie în coborâre cu 15%, înregistrând cinci luni consecutive de pierderi şi o scădere de 48% faţă de maximul istoric de 126.500 de dolari atins în octombrie 2025, relevă o analiză eToro, dată luni publicităţii.

2026, un an negativ fără precedent pentru începutul lui Bitcoin

Potrivit lui Simon Peters, analistul platformei de investiţii eToro pentru piaţa criptoactivelor, 2026 este primul an în istoria bitcoin când lunile ianuarie şi februarie s-au încheiat cu scăderi consecutive.

"Martie a început deja cu stângul, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, care au declanşat o fugă de activele riscante. Dacă martie se va încheia, de asemenea, cu o scădere, aceasta ar marca şase luni consecutive de scăderi şi ar fi a doua oară când acest lucru se întâmplă în istoria bitcoin. Privind în perspectivă către această săptămână, pe lângă monitorizarea evoluţiilor dintre SUA şi Iran, avem o serie de date economice din SUA - datele PMI (indexul managerilor de achiziţii) oferite de ISM pentru sectorul manufacturier şi servicii, datele ADP privind variaţia ocupării forţei de muncă şi, 'cele mai importante', salariile din sectorul non-agricol şi rata şomajului", afirmă Peters.

Având în vedere că următoarea şedinţă a Rezervei Federale a SUA va avea loc la sfârşitul acestei luni, aceste cifre ar putea avea o influenţă semnificativă asupra evoluţiei ratelor dobânzilor, consideră analistul.

"În prezent, piaţa prevede că Fed va menţine ratele dobânzilor, dar datele favorabile ar putea înclina balanţa către o reducere a acestora şi, la rândul său, ar putea oferi un impuls mult necesar preţurilor criptoactivelor", subliniază acesta.

NEAR și DOT cresc cu 17% într-o săptămână

NEAR a crescut cu 17% săptămâna trecută, de la 1,009 dolari la 1,184 dolari, după încheierea evenimentului NEARCON 2026 în San Francisco, unde au fost lansate o serie de produse AI şi actualizări de reţea. Cele mai notabile lansări au fost aplicaţia Near.com Super-App, care va permite utilizatorilor să gestioneze conturi pe mai mult de 35 de blockchain-uri printr-o singură interfaţă, fără nicio punte manuală, şi "Confidential Intents", un strat de execuţie a confidenţialităţii pentru protocolul NEAR, conceput pentru a proteja detaliile tranzacţiilor cross-chain de ochii publicului.

DOT a înregistrat, de asemenea, o creştere cu 17% în ultima săptămână, în anticiparea unei reduceri majore a ofertei pe 14 martie, care va duce la reducerea emisiunii anuale de noi tokenuri DOT cu puţin peste 50%, de la aproximativ 120 de milioane de tokenuri pe an la 55 de milioane.

Citibank, una dintre cele mai mari instituţii bancare din Statele Unite, a anunţat săptămâna trecută planuri de integrare a bitcoinului în sistemele sale bancare tradiţionale. Vorbind la Strategy World în Las Vegas, Nisha Surendran, şefa departamentului de dezvoltare a custodiei activelor digitale la Citibank, a subliniat că obiectivul este de a face bitcoinul "bancabil". Noile servicii vor include furnizarea de servicii de custodie de nivel instituţional pentru bitcoin real (în loc să ofere doar expunere prin instrumente terţe, cum ar fi fondurile tranzacţionate la bursă) şi furnizarea de servicii cheie de gestionare şi portofel.

De asemenea, banca intenţionează să extindă aceleaşi fluxuri de lucru fiscale, de raportare şi de conformitate utilizate în prezent pentru activele tradiţionale la deţinerile de bitcoin, arată analiza.

"Anunţul făcut plasează Citi pe o listă tot mai mare de instituţii financiare majore din SUA care trec la oferirea de servicii de cripto clienţilor lor, cum ar fi Morgan Stanley. Deşi Surendran nu a dat o dată exactă de lansare, analiştii se aşteaptă ca serviciul să devină operaţional în acest an. Citi nu a publicat încă detalii despre structurile de comisioane sau cerinţele clienţilor pentru accesul la serviciu", menţionează Simon Peters.

În Marea Britanie, potrivit Bloomberg, Barclays explorează posibilitatea construirii unei platforme blockchain pentru a gestiona plăţile cu stablecoins şi depozitele tokenizate, deşi discuţiile cu furnizorii de tehnologie sunt considerate preliminare, iar Barclays nu a anunţat public niciun plan de lansare.

În ianuarie, Barclays a anunţat că a achiziţionat o participaţie în Ubyx, un sistem de compensare cu sediul în SUA pentru bani digitali, inclusiv depozite tokenizate şi stablecoin-uri reglementate, marcând prima investiţie directă a băncii într-o companie axată pe tehnologia stablecoin.

