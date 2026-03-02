€ 5.0972
DCNews Stiri Israel ar putea redeschide aeroportul pentru a aduce acasă cetățenii blocați în străinătate
Data publicării: 14:31 02 Mar 2026

Israel ar putea redeschide aeroportul pentru a aduce acasă cetățenii blocați în străinătate
Autor: Dana Mihai

Israel ar putea redeschide aeroportul pentru a aduce acasă cetățenii blocați în străinătate - Agerpres Israel ar putea redeschide aeroportul pentru a aduce acasă cetățenii blocați în străinătate - Agerpres

Armata israeliană ar putea relua parțial zborurile pentru repatrierea cetățenilor, după ce evaluările arată o scădere a capacității Iranului de a lansa atacuri balistice.

Armata israeliană ia în calcul reluarea parțială a zborurilor pentru a facilita repatrierea cetățenilor blocați în străinătate, în contextul în care, potrivit evaluărilor recente, capacitatea Iranului de a lansa atacuri balistice ample ar fi scăzut în ultimele ore.

Redeschidere parțială a aeroportului Ben-Gurion

Potrivit informațiilor publicate de Anima News, autoritățile pregătesc redeschiderea limitată a aeroportului internațional Ben-Gurion, pentru a permite revenirea în țară a mii de israelieni aflați peste hotare.

Surse din cadrul Comandamentului Frontului Interior indică faptul că aeronavele ar putea începe să opereze începând de luni seară, într-un regim strict controlat și sub supraveghere sporită.

Măsura ar urma să fie temporară și ar putea fi suspendată imediat, în funcție de evoluția amenințărilor aeriene din regiune, siguranța pasagerilor și a personalului aeroportuar fiind prioritară.

Reluarea traficului aerian, la doar trei zile de la declanșarea conflictului, este explicată prin dificultățile întâmpinate de Iran în coordonarea unor salve masive de rachete balistice, capabile să depășească sistemele de apărare antiaeriană israeliene.

Citește și: Dating de război: În Israel a fost lansată o aplicație în care vezi cine e fără partener în adăpostul anti-aerian / video viral

În ultima zi, au fost lansate grupuri de 20–30 de rachete, însă majoritatea au fost interceptate, spre deosebire de atacurile inițiale, care au provocat victime civile în Beit Shemesh.

El Al pregătește zboruri speciale de salvare

Compania națională El Al a anunțat că este pregătită să opereze zeci de zboruri speciale din Europa, America de Nord și Asia, imediat ce va primi aprobarea finală din partea armatei.

Între timp, autoritățile continuă să monitorizeze atent capacitatea de reacție a Iranului, avertizând că Teheranul ar putea încerca noi atacuri coordonate, analizând eventualele vulnerabilități identificate anterior.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aeroport Ben-Gurion redeschidere
repatriere cetățeni israelieni
conflict Israel Iran zboruri
Comentarii

