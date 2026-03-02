Israel ar putea redeschide aeroportul pentru a aduce acasă cetățenii blocați în străinătate

Armata israeliană ia în calcul reluarea parțială a zborurilor pentru a facilita repatrierea cetățenilor blocați în străinătate, în contextul în care, potrivit evaluărilor recente, capacitatea Iranului de a lansa atacuri balistice ample ar fi scăzut în ultimele ore.

Redeschidere parțială a aeroportului Ben-Gurion

Potrivit informațiilor publicate de Anima News, autoritățile pregătesc redeschiderea limitată a aeroportului internațional Ben-Gurion, pentru a permite revenirea în țară a mii de israelieni aflați peste hotare.

Surse din cadrul Comandamentului Frontului Interior indică faptul că aeronavele ar putea începe să opereze începând de luni seară, într-un regim strict controlat și sub supraveghere sporită.

Măsura ar urma să fie temporară și ar putea fi suspendată imediat, în funcție de evoluția amenințărilor aeriene din regiune, siguranța pasagerilor și a personalului aeroportuar fiind prioritară.

Reluarea traficului aerian, la doar trei zile de la declanșarea conflictului, este explicată prin dificultățile întâmpinate de Iran în coordonarea unor salve masive de rachete balistice, capabile să depășească sistemele de apărare antiaeriană israeliene.

În ultima zi, au fost lansate grupuri de 20–30 de rachete, însă majoritatea au fost interceptate, spre deosebire de atacurile inițiale, care au provocat victime civile în Beit Shemesh.

El Al pregătește zboruri speciale de salvare

Compania națională El Al a anunțat că este pregătită să opereze zeci de zboruri speciale din Europa, America de Nord și Asia, imediat ce va primi aprobarea finală din partea armatei.

Între timp, autoritățile continuă să monitorizeze atent capacitatea de reacție a Iranului, avertizând că Teheranul ar putea încerca noi atacuri coordonate, analizând eventualele vulnerabilități identificate anterior.