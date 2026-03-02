Von der Leyen cere acțiuni urgente pentru a opri extinderea conflictului din Orientul Mijlociu

Şefa executivului european a condamnat "în termenii cei mai duri" "atacurile iresponsabile" comise de Iran şi aliaţii săi, inclusiv cele care au vizat o rafinărie de petrol saudită şi o bază aeriană britanică din Cipru.

Reuniune extraordinară la Bruxelles

Ursula von der Leyen s-a întâlnit cu comisarii europeni pentru o reuniune extraordinară dedicată acestei probleme.

"Situaţia rămâne volatilă", a subliniat ea într-o declaraţie adresată presei.

Preşedinta Comisiei Europene a afirmat, de asemenea, că moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, oferă "o nouă speranţă poporului iranian oprimat", precizând că "susţine ferm dreptul acestuia de a-şi determina propriul viitor".

"Singura soluţie durabilă este una diplomatică, ceea ce înseamnă o tranziţie credibilă pentru Iran, încetarea definitivă a programelor sale nucleare şi de rachete balistice şi încetarea activităţilor destabilizatoare din regiune", a subliniat ea.