Von der Leyen cere acțiuni urgente pentru a opri extinderea conflictului din Orientul Mijlociu

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut luni "să se lucreze fără încetare" pentru a preveni "extinderea" conflictului în Orientul Mijlociu, relatează AFP.
Şefa executivului european a condamnat "în termenii cei mai duri" "atacurile iresponsabile" comise de Iran şi aliaţii săi, inclusiv cele care au vizat o rafinărie de petrol saudită şi o bază aeriană britanică din Cipru.
Ursula von der Leyen s-a întâlnit cu comisarii europeni pentru o reuniune extraordinară dedicată acestei probleme.
"Situaţia rămâne volatilă", a subliniat ea într-o declaraţie adresată presei.
Preşedinta Comisiei Europene a afirmat, de asemenea, că moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, oferă "o nouă speranţă poporului iranian oprimat", precizând că "susţine ferm dreptul acestuia de a-şi determina propriul viitor".
"Singura soluţie durabilă este una diplomatică, ceea ce înseamnă o tranziţie credibilă pentru Iran, încetarea definitivă a programelor sale nucleare şi de rachete balistice şi încetarea activităţilor destabilizatoare din regiune", a subliniat ea.
de Anca Murgoci