„The Floor”, dueluri explozive și povești emoționante la debutul noului sezon

Sâmbătă seara, premiul de etapă, în valoare de 5.000 de lei, a fost câștigat de o actriță. Reamintim că la finalul unei serii complete de joc, desfășurată pe parcursul a patru ediții, un concurent câștigă 50.000 de lei.

De la 49 la 37 de concurenți: dueluri explozive pe Podea

Au fost 49, au rămas 37 de concurenți. Teritoriile și-au schimbat vijelios proprietarii chiar sub ochii telespectatorilor, pe podeaua inteligentă, la „The Floor”. O secundă este de ajuns pentru ca dinamica jocului să se modifice complet. Erudiția nu e totul, norocul și prezența de spirit își spun întotdeauna cuvântul. „Tabelul lui Mendeleev”, „calcule”, „figuri istorice” și „fotbaliști străini” sunt doar câteva dintre duelurile explozive ale ediției.

Calculatorul i-a dat ocazia Andreei, actriță, să o provoace la duel pe Iulia, consultant juridic și creatoare de conținut. S-a rupt firul cu un „pulover” pentru vecină, aceasta pierzând bătălia chiar la ea acasă, pe domeniul „În șifonier”. Andreea s-a simțit norocoasă și a continuat atacul cu „sunetele străzii”, câștigând de această dată teritoriul dublat de „fructe” al Sandrei.

După un quiz auditiv, frumoasa actriță a luat o pauză în noul său teritoriu, un „T” mare cu „actori români”. Ce nu știa Andreea la momentul respectiv e că la finalul serii, premiul de etapă de 5.000 de lei avea să fie al ei.

Povestea impresionantă a lui Miță

Povestea lui Miță, student la Automatică, în vârstă de 21 ani, l-a impresionat pe Dan Negru. Tânărul și-a depășit diagnosticul pus la naștere, iar astăzi face snowbording, se plimbă pe bicicletă, joacă fotbal și tenis și merge în drumeții pe munte, el cucerind recent vârful Omu. Miță a câștigat duelul calculelor, apoi, cu prudență, a ales să ia o pauză.

Monica e asistent personal pentru fiul său nevăzător, absolvent al Facultății de Muzică și al unui masterat în domeniul canto clasic. Ea a ales să atace un vecin și să se dueleze „la plajă”. „Stabilopozii” și „baldachiniul” i-au pus însă probleme și i-au răpit secunde prețioase, iar kitesurfingul a trimis-o acasă.

La finalul ediției, calculatorul l-a ales să intre la duel pe Nea Vasile, concurent care și-a atribuit pe Podea un domeniu vast, la care se spune că se pricepe toata lumea – „Politicieni români”.

Nu pierdeți în fiecare sâmbătă, de la 21:00, „The Floor”, emisiunea prezentată de Dan Negru, care pune la încercare cunoștintele generale și spontaneitatea românilor.