ÎPS Teodosie, obligat să părăsească vila „Nicolae Pilescu”. Imobilul revine statului

ÎPS Teodosie se va muta din vila istorică „Nicolae Pilescu”, un imobil cu o poveste de peste un secol, situat aproape de Cazinoul din Constanța. Perioada de 50 de ani în care Arhiepiscopia Tomisului a avut folosință gratuită a clădirii, în baza unui decret semnat de Nicolae Ceaușescu, se încheie pe 23 martie. Vila, cu o suprafață desfășurată de peste 600 mp, a devenit între timp și monument istoric și a servit drept reședință oficială a arhiepiscopului Teodosie, potrivit Dobrogea Live.

Secretariatul de Stat pentru Culte a clarificat pentru aceeași sursă că imobilul va reveni automat în proprietatea statului și în administrarea municipiului Constanța, fără a fi necesar un act administrativ suplimentar de revocare sau preluare.

“După expirarea perioadei de 50 de ani, dreptul de folosință gratuită al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului proprietate de stat, situat în municipiul Constanţa, str. Bulevardul Elisabeta nr. 21, judeţul Constanţa, compus din teren în suprafaţă de 366 mp și construcţii în suprafață desfășurată de 620,42 mp, conform prevederilor art. 350 alin. (2) lit. e) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept, fără a fi nevoie de un act administrativ suplimentar de revocare sau de preluare, iar imobilul revine în proprietatea statului român şi în administrarea municipiului Constanţa”, a transmis Secretariatul de Stat pentru Culte.

Vila „Nicolae Pilescu”, mărturie a unei epoci

Construită în 1903 de medicul constănțean Nicolae Pilescu, vila a fost ridicată în contextul sistematizării Bulevardului Elisabeta și al organizării promenadei pe malul mării. Fațada clădirii păstrează elemente remarcabile ale stilului Art Nouveau: parterul are patru ferestre cu vedere spre mare, uși tripartite în arc turtit, decorate cu ghirlande, bolțari și volute. Feroneria bogat ornamentată completează farmecul arhitectural al monumentului.

Astfel, vila „Nicolae Pilescu” revine oficial în patrimoniul statului, iar ÎPS Teodosie este obligat să elibereze imobilul, marcând un moment de tranziție important în gestionarea clădirilor istorice din Constanța.

