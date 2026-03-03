Slăbitul, un coșmar. Bilic: Din păcate, nu există un leac pentru obezitate. Află care ar putea fi soluția salvatoare

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre lupta cu kilogramele în plus și a explicat că aceasta există încă din Antichitate. Potrivit medicului, de-a lungul timpului, oamenii au folosit diverse soluții, adesea radicale, precum muncă fizică intensă, foame, somn puțin, laxative, iar multe dintre aceste practici au continuat și în epocile următoare.

„Din antichitate până în zilele noastre, slăbitul este un coșmar!!

Cura de slăbire nu este o invenție nouă, oamenii s-au luptat dintotdeauna cu kilogramele în plus, iar o metodă ușoară și eficientă de “a topi” grăsimea n-a fost descoperită. Încă! Dacă trecem în revistă strategiile legate de slăbit, constatăm cu tristețe că foamea și implicit mâncatul puțin, sunt sfinte.

Dilema este cum reușești să rabzi de foame? Din antichitate până în zilele noastre soluțiile au fost cât se poate de radicale și drastice: foame, frig, nesomn, mișcare, purgative, laxative și, în sec XX, amfetamine.

Pentru amuzament iată cum s-au chinuit oamenii de-a lungul timpului să slăbească:

Hippocrate, părintele medicinei, recomandă munca fizică grea înainte de masă, ca să gâfâi de oboseală. Și pentru Soranus, un medic din secolul II, soluția este să dormi cat mai puțin și să te miști cat mai mult. În plus se recomandă să mănânci o singură dată în zi, un singur fel de mâncare- rece, pe bază de legume, cu un pic de pește sau carne.

Încă din antichitate se practică deja consumul de laxative și vomitive. În evul mediu atitudinea rămâne aceeași: Avicenna pune accentul pe mișcare și purgative care să împiedice digestia.

Începând cu anul 1700 obezii erau sfătuiți să doarmă puțin, să transpire mult și să abuzeze de laxative. La Paris, doctorul Antoine Petit folosește oțet și cafea neagră ca ajutor pentru slăbit, iar în Anglia doctorul Malcom Fleming prescrie ingestia de săpun ca să topească grăsimile”, a scris Mihaela Bilic.

„Din păcate, nu există un leac pentru obezitate”. Care ar putea fi soluția salvatoare

Mihaela Bilic a explicat că în secolul XX au continuat curele de slăbire drastice bazate pe înfometare și metode extreme, iar obsesia pentru siluetă a devenit tot mai răspândită. Potrivit acesteia, nu există un remediu pentru obezitate, iar singura situație când oamenii mai uită de mâncare este atunci când sunt îndrăgostiți.

„Începutul secolului XX, deși aduce o înțelegere mai bună a fenomenelor de calorimetrie și efort muscular, vine tot cu regimuri de slăbire restrictive. Cura Guelpa se baza pe înfometare, nefiind permise decât apa și ceaiurile calde, plus un purgativ pe bază de ulei de ricin.

În anii ‘20 cura de lapte a doctorului Leven consta din consumul a 10 cești de ceai în primele 2-3 zile, apoi alte 10 zile în care se consuma exclusiv lapte cald parfumat cu vanilie, caramel sau cafea.

Obsesia curelor de slăbire se amplifică începând cu anii ‘60 și interesul pentru siluetă “molipsește” treptat toată populația, indiferent de vârstă, sex sau profesie. Jane Fonda povestește într-un film documentar cum a învățat de la mama ei să-și inducă voma, ca metodă de menținere a siluetei și cum a apelat la amfetamine pentru reducerea apetitului. Și Audrey Hepburn, celebră pentru silueta ei filiformă, își ducea existența între episoade de bulimie și anorexie, “presărate” din belșug cu medicamente psihotrope.

Din păcate nu există un “leac” pentru obezitate, oamenii rabdă de foame și acum, în secolul XXI, așa cum o făceau în antichitate. Nu avem mecanisme naturale de slăbit, iar foamea este o senzație de care nu putem uita! Cât despre voință, slabă speranță că ne putem abține pe termen lung, instinctele ne fac pofticioși și mâncăcioși.

Mâncare puțină și greu de găsit, un stomac mic și hormoni care să blocheze apetitul… asta ne-ar putea salva. În așteptarea acestui miracol, merită să fim îndrăgostiți - e singura situație în care uităm de mâncare!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

