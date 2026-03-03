€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Slăbitul, un coșmar. Bilic: Din păcate, nu există un leac pentru obezitate. Află care ar putea fi soluția salvatoare
Data publicării: 11:24 03 Mar 2026

Slăbitul, un coșmar. Bilic: Din păcate, nu există un leac pentru obezitate. Află care ar putea fi soluția salvatoare
Autor: Darius Mureșan

slabire-dieta_79369400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @atlascompany

Slăbitul este și astăzi o provocare pentru milioane de oameni, iar, potrivit Mihaelei Bilic, nu există un leac pentru obezitate. Iată care ar putea fi soluția salvatoare.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre lupta cu kilogramele în plus și a explicat că aceasta există încă din Antichitate. Potrivit medicului, de-a lungul timpului, oamenii au folosit diverse soluții, adesea radicale, precum muncă fizică intensă, foame, somn puțin, laxative, iar multe dintre aceste practici au continuat și în epocile următoare.

„Din antichitate până în zilele noastre, slăbitul este un coșmar!!

Cura de slăbire nu este o invenție nouă, oamenii s-au luptat dintotdeauna cu kilogramele în plus, iar o metodă ușoară și eficientă de “a topi” grăsimea n-a fost descoperită. Încă! Dacă trecem în revistă strategiile legate de slăbit, constatăm cu tristețe că foamea și implicit mâncatul puțin, sunt sfinte.

Dilema este cum reușești să rabzi de foame? Din antichitate până în zilele noastre soluțiile au fost cât se poate de radicale și drastice: foame, frig, nesomn, mișcare, purgative, laxative și, în sec XX, amfetamine.

Pentru amuzament iată cum s-au chinuit oamenii de-a lungul timpului să slăbească:

Hippocrate, părintele medicinei, recomandă munca fizică grea înainte de masă, ca să gâfâi de oboseală. Și pentru Soranus, un medic din secolul II, soluția este să dormi cat mai puțin și să te miști cat mai mult. În plus se recomandă să mănânci o singură dată în zi, un singur fel de mâncare- rece, pe bază de legume, cu un pic de pește sau carne.

Încă din antichitate se practică deja consumul de laxative și vomitive. În evul mediu atitudinea rămâne aceeași: Avicenna pune accentul pe mișcare și purgative care să împiedice digestia.

Începând cu anul 1700 obezii erau sfătuiți să doarmă puțin, să transpire mult și să abuzeze de laxative. La Paris, doctorul Antoine Petit folosește oțet și cafea neagră ca ajutor pentru slăbit, iar în Anglia doctorul Malcom Fleming prescrie ingestia de săpun ca să topească grăsimile”, a scris Mihaela Bilic

VEZI ȘI: Cafeaua care ține de foame. Nutriționistul Mihaela Bilic: Stă în stomac câteva ore

„Din păcate, nu există un leac pentru obezitate”. Care ar putea fi soluția salvatoare

Mihaela Bilic a explicat că în secolul XX au continuat curele de slăbire drastice bazate pe înfometare și metode extreme, iar obsesia pentru siluetă a devenit tot mai răspândită. Potrivit acesteia, nu există un remediu pentru obezitate, iar singura situație când oamenii mai uită de mâncare este atunci când sunt îndrăgostiți. 

„Începutul secolului XX, deși aduce o înțelegere mai bună a fenomenelor de calorimetrie și efort muscular, vine tot cu regimuri de slăbire restrictive. Cura Guelpa se baza pe înfometare,  nefiind permise decât apa și ceaiurile calde, plus un purgativ pe bază de ulei de ricin. 
În anii ‘20 cura de lapte a doctorului Leven consta din consumul a 10 cești de ceai în primele 2-3 zile, apoi alte 10 zile în care se consuma exclusiv lapte cald parfumat cu vanilie, caramel sau cafea.

Obsesia curelor de slăbire se amplifică începând cu anii ‘60 și interesul pentru siluetă “molipsește” treptat toată populația, indiferent de vârstă, sex sau profesie. Jane Fonda povestește într-un film documentar cum a învățat de la mama ei să-și inducă voma, ca metodă de menținere a siluetei și cum a apelat la amfetamine pentru reducerea apetitului. Și Audrey Hepburn, celebră pentru silueta ei filiformă, își ducea existența între episoade de bulimie și anorexie, “presărate” din belșug cu medicamente psihotrope. 

Din păcate nu există un “leac” pentru obezitate, oamenii rabdă de foame și acum, în secolul XXI, așa cum o făceau în antichitate. Nu avem mecanisme naturale de slăbit, iar foamea este o senzație de care nu putem uita! Cât despre voință, slabă speranță că ne putem abține pe termen lung, instinctele ne fac pofticioși și mâncăcioși.

Mâncare puțină și greu de găsit, un stomac mic și hormoni care să blocheze apetitul… asta ne-ar putea salva. În așteptarea acestui miracol, merită să fim îndrăgostiți - e singura situație în care uităm de mâncare!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: Cum să faci un ou ochi fără ulei, în doar două minute. Trucul dezvăluit de Mihaela Bilic

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihaela bilic
cura de slabire
obezitate
leac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Imposibila despărțire, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți/ VIDEO
Publicat acum 15 minute
PSD cere partidelor din Coaliție să nu blocheze adoptarea Legii bugetului
Publicat acum 24 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
Publicat acum 35 minute
Buzoianu: Vom avea unele dintre cele mai ambițioase proiecte pe AFM
Publicat acum 54 minute
Ilie Bolojan a trimis propunerea pentru noul ministru al Educației
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Sute de morți în Iran, Israelul atacă centrul puterii de la Teheran
Publicat acum 4 ore si 31 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Cum a fost posibil ca serviciile de intelligence să elimine 50 de lideri din Iran
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close