BANCUL ZILEI: Replica unei doamne...

Vântul fiind puternic îi ridica mereu fusta, dar ea stătea nemișcată ținându-și pălăria cu o mână.

Între timp, un domn se apropie de ea.

-Doamnă, știți că vântul vă ridcă fusta mereu?

-Știu domnule, dar eu trebuie să țin pălăria!

-De ce?

-Pentru că ce este sub fustă are o vechime de 70 de ani, pe când pălăria este nouă, o am de o zi!