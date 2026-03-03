€ 5.0972
BANCUL ZILEI: Replica unei doamne...
Data actualizării: 08:55 03 Mar 2026 | Data publicării: 08:55 03 Mar 2026

BANCUL ZILEI: Replica unei doamne...
Autor: Crişan Andreescu

banc1

Bancul zilei. O doamnă în vârstă, pe un vas de croazieră, se afla lângă o balustradă, îmbrăcată într-o fustă și un tricou.

Vântul fiind puternic îi ridica mereu fusta, dar ea stătea nemișcată ținându-și pălăria cu o mână.

Între timp, un domn se apropie de ea.

-Doamnă, știți că vântul vă ridcă fusta mereu?

-Știu domnule, dar eu trebuie să țin pălăria!

-De ce?

-Pentru că ce este sub fustă are o vechime de 70 de ani, pe când pălăria este nouă, o am de o zi!

BANCUL ZILEI: La divorț...

