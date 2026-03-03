BANCUL ZILEI: Replica unei doamne...

Bancul zilei. O doamnă în vârstă, pe un vas de croazieră, se afla lângă o balustradă, îmbrăcată într-o fustă și un tricou.
Vântul fiind puternic îi ridica mereu fusta, dar ea stătea nemișcată ținându-și pălăria cu o mână.
Între timp, un domn se apropie de ea.
-Doamnă, știți că vântul vă ridcă fusta mereu?
-Știu domnule, dar eu trebuie să țin pălăria!
-De ce?
-Pentru că ce este sub fustă are o vechime de 70 de ani, pe când pălăria este nouă, o am de o zi!
de Anca Murgoci