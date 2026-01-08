€ 5.0871
BANCUL ZILEI: Replica savuroasă a unei secretare
Data actualizării: 11:25 08 Ian 2026 | Data publicării: 11:25 08 Ian 2026

BANCUL ZILEI: Replica savuroasă a unei secretare
Autor: Crişan Andreescu

banc1
 

Bancul zilei. Un șef ajunge la birou dimineața cu fermoarul de la pantaloni desfăcut.

Secretara, neștiind cum să-l pună în temă direct, îl abordează:

– Șefule, azi dimineața, când ai plecat de acasă, ai închis ușa de la garaj?
Fraza nu a avut darul să-l lumineze așa că tipul a intrat în birou un pic nedumerit.

Se așează el la birou, începe să-și vadă de treabă și vede prohabul desfăcut.
În momentul respectiv are o revelație referitor la spusele secretarei, așa că se gândește să o necăjească un pic.

O cheamă în birou să-i aduca o cafea și o întreabă:

– Când ai văzut ușa de la garaj deschisă mi-ai văzut și Jaguarul?
Secretara, zâmbind un moment răspunde:

– Nu, șefule. Tot ce am văzut era un Mini cu două cauciucuri desumflate!

