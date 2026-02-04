BANCUL ZILEI: Plăcerea bărbatului

-Draga mea, ești însărcinată în opt luni. Eu nu mai pot să rabd. Am nevoie să petrec ceva timp cu o femeie.

Soția înțelegătoare, îi dă 50 de euro pentru a merge la vecina de bloc, pentru a petrece câteva ore de plăcere.

Bărbatul bucuros, ia banii, dar nu după mult timp revine acasă.

-Aia nicidecum nu vrea cu 50 de euro, cere minimum 100. La care soția:

-Ia uite nesimțita. Bărbatu-său a fost la mine cu 25 de euro și eu n-am spus nimic!