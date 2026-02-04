Cătălin Botezatu a fost jefuit în Londra. Hoții i-au furat un ceas de 2 milioane de lire sterline

Daily Mail l-a descris pe Cătălin Botezatu ca fiind un designer în vârstă de 59 de ani, originar din România, care a lucrat pentru Vogue și Versace și a transmis că a fost jefuit în Berkeley Square joi, 29 ianuarie, la ora 23:50. Botezatu nici nu a confirmat nici nu a infirmat această informație.

În prezent, Botezatu lucrează cu clienți importanți din lumea showbiz-ului, printre care se numără cântăreața și actrița americană Vanessa Williams.

Bandele vânează victime în cartierul exclusivist Mayfair din Londra

Younes Djoudim, în vârstă de 33 de ani, din Slough, Berkshire, a fost acuzat de furt și a fost arestat preventiv sâmbătă la Tribunalul Westminster Magistrates Court.

Ceasul Richard Mille furat de la Cătălin Botezatu face parte din seria Sapphire, considerată una dintre cele mai rare colecții de ceasuri din lume.

Aceste ceasuri frumoase sunt toate sculptate din blocuri de cristal de safir. Există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 și RM 52-05. Sunt foarte căutate în lumea vedetelor. Legenda tenisului Rafael Nadal este cunoscut că deține unul, la fel și pilotul de F1 Charles Leclerc. Jay Z are, de asemenea, un Richard Mille RM 056 Blueprint, în valoare de 2 milioane de lire sterline, o versiune prototip.

Mesajul poliției

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat: „Joi, 29 ianuarie, la ora 00:14, ofițerii au răspuns la apeluri care semnalau un jaf în Berkeley Square, Mayfair. Ofițerii s-au deplasat la fața locului și au vorbit cu victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani.

Mai târziu în aceeași zi, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de jaf. Sâmbătă, 31 ianuarie, Younes Djoudi, 33 de ani (27.07.1992), din High Street, Slough, a fost ulterior acuzat de jaf. El a comparut în fața Tribunalului Magistraturii din Westminster în aceeași zi și a fost arestat preventiv. Următoarea înfățișare a lui Djoudi în fața instanței este programată pentru vineri, 27 februarie, la Southwark Crown Court”.