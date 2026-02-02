Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU, a vorbit, în cadrul emisiunii DC Edu de la DC News, alături de profesorul Sorin Ivan, despre mai multe teme esențiale din educație, printre care realitățile crunte din școli: bullying, violență, droguri, evidențiind și posibile soluții.

Bullying, violență, droguri în școli

”Ce facem cu aceste probleme? Ce fac părinții?”, a întrebat prof. Sorin Ivan.

”Spuneam mai devreme (n.red în cadrul interviului) despre ministrul Spiru Haret, dacă luăm legea pe care a implementat-o el, la vremea respectivă, era foarte drastică. Nu cred că mai putem implementa o astfel de lege, în acest moment”, a declarat Eugen Ilea.

Modelul suedez

”Pentru că suntem în epoca drepturilor și mai puțin a obligațiilor”, a intervenit prof. Sorin Ivan.

”Dar ne uităm ce au făcut suedezii. După 60 de ani de implementare a unor sisteme de învățământ bazate pe fericire etc. au tras concluzia că tot sistemul tradițional...”, a spus Eugen Ilea.

”Cu reguli și puțină coerciție...”, a completat prof. Sorin Ivan.

”Da, așa este, și au revenit la acel sistem. Noi ar trebui să învățăm ceva. Să luăm ce este bun, să eliminăm ce e rău și să privim și în sistemul nostru și să adaptăm ce am avut noi bun, ce au ei bun și să implementăm așa cum trebuie. Dacă vorbim despre violență în școli, da, a fost, este și va fi. Targetul nostru ar trebui să fie să diminuăm acest flagel existent. Dacă înainte nu aveam cunoștință, pentru că nu se făceau statistici cu evenimentele de violență în școală, acum se fac. Cu privire la consumul de droguri, acum avem tot felul de acțiuni, activități, dar se pare că ceea ce s-a făcut nu a dat rezultate pozitive”, a declarat Eugen Ilea.

”Dar sunt filmulețe frecvente ce apar în spațiul public, cu eleve care își smulg părul, se bat bestial și sunt încurajate, ca la galerie, de colegi, în sala de clasă”, a spus prof. Sorin Ivan.

”Iar trebuie să ne uităm la suedezi. Au făcut un program, cei care sunt pe margine nu se mai uită, ci interacționează și iau atitudine”, a zis Eugen Ilea.

Cum iau atitudine părinții

”Dar noi părinții, voi părinții, cum luăm atitudine?”, a întrebat prof. Sorin Ivan.

”Nu toți părinții au capacitatea de a reacționa și de a face educație copiilor! Acesta este adevărul. Prin urmare, eu aș merge pe lucrul acesta, respectiv școala să fie complementară și să suplinească anumite lucruri pe care familia nu le poate reuși. Să fim conciși. În mediul rural, acolo în familie e mai greu cu educația”, a zis Eugen Ilea.

”Rămâne acest pericol al drogurilor. Sunt și trebuie făcute programe, dar în conjuncție și cu părinții”, a spus prof. Sorin Ivan.

”Și la nivel național să fie, nu doar punctual, pe ici-colo”, a zis Eugen Ilea.

”Inițiate de Minister și cu alte instituții ale statului”, a mai completat prof. Sorin Ivan, la emisiunea DC Edu, de la DC News.

