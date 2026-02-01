€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse
Data publicării: 23:47 01 Feb 2026

Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse
Autor: Tiberiu Vasile

Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: freepik, @pablographix

Șefii de Stat Major ai Statelor Unite și Israelului s-au întâlnit vineri la Pentagon pentru discuții privind tensiunile regionale și evoluțiile legate de Iran.

Generalii american și israelian de rangul cel mai înalt au avut o întrevedere vineri, la Pentagon, într-un context de puternice tensiuni cu Iranul, au afirmat duminică pentru Reuters doi oficiali americani, sub acoperirea anonimatului.

Vestea vine la doar o zi după ce s-a aflat că liderul de la Casa Albă analizează un scenariu "Maduro” pentru Iran" – planuri militare extinse vizează inclusiv schimbarea de regim, potrivit CNN.

Aceștia nu au dat detalii despre discuțiile purtate cu ușile închise între generalul american Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, și Eyal Zamir, șeful de Stat Major al forțelor armate israeliene.

SUA și-au întărit prezența în Orientul Mijlociu

Întâlnirea nu a fost relatată anterior.

Statele Unite și-au întărit prezența navală și apărarea aeriană în Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a amenințat în mod repetat Iranul, încercând să îl preseze să vină la masa negocierilor.

Conducerea de la Teheran a avertizat duminică în legătură cu un conflict regional dacă Statele Unite vor ataca Iranul, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Iranul va crește în putere dacă Trump nu intervine, avertizează ministrul saudit al Apărării
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

america
iran
israel
pentagon
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 34 minute
Cât zahăr se află într-o doză de suc. Nutriționistul Mihaela Bilic, comparația care te va surprinde - VIDEO
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Crin Antonescu îi atrage atenția lui Ilie Bolojan că nu e contabilul de la Palatul Victoria: Asta e drama PNL
Publicat acum 8 ore si 37 minute
Antreprenorii care au făcut imperii pot salva România intrând la guvernare - Planul lui Remus Borza, salvatorul Hidroelectrica
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 31 Ian 2026
Horoscop 2-8 februarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
Publicat pe 31 Ian 2026
Două autostrăzi din România, integrate în planurile NATO. Primim 4 miliarde pentru realizarea lor
Publicat acum 11 ore si 7 minute
După supergripa, un alt virus face ravagii în UK. ”Nu vă trimiteți copiii la școală”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close