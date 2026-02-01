Șefii militari ai SUA și Israelului au discutat la Pentagon despre tensiunile cu Iranul - surse

Generalii american și israelian de rangul cel mai înalt au avut o întrevedere vineri, la Pentagon, într-un context de puternice tensiuni cu Iranul, au afirmat duminică pentru Reuters doi oficiali americani, sub acoperirea anonimatului.

Vestea vine la doar o zi după ce s-a aflat că liderul de la Casa Albă analizează un scenariu "Maduro” pentru Iran" – planuri militare extinse vizează inclusiv schimbarea de regim, potrivit CNN.

Aceștia nu au dat detalii despre discuțiile purtate cu ușile închise între generalul american Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, și Eyal Zamir, șeful de Stat Major al forțelor armate israeliene.

SUA și-au întărit prezența în Orientul Mijlociu

Întâlnirea nu a fost relatată anterior.

Statele Unite și-au întărit prezența navală și apărarea aeriană în Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a amenințat în mod repetat Iranul, încercând să îl preseze să vină la masa negocierilor.

Conducerea de la Teheran a avertizat duminică în legătură cu un conflict regional dacă Statele Unite vor ataca Iranul, conform Agerpres.

