Invitat în emisiunea DC Anima, subcomisarul Ovidiu Daniel Susanu, de la Biroul de Protecție a Animalelor Iași, a explicat pe larg rolul acestei structuri, atribuțiile legale, limitele de competență, dar și modul în care o echipă restrânsă reușește să gestioneze sesizările dintr-un județ mare precum Iașul. Dialogul a fost moderat de Tudor-Tim Ionescu.

Care sunt atribuțiile Biroului pentru Protecția Animalelor

Moderatorul emisiunii a deschis discuția cerând clarificări concrete privind activitatea acestei structuri specializate.

Subcomisarul Ovidiu Daniel Susanu a explicat că activitatea Biroului este mult mai complexă decât percepția generală, potrivit căreia polițiștii s-ar ocupa doar de aplicarea amenzilor.

„Principalele atribuții ale acestei structuri sunt legate de emiterea ordinelor de plasare în adăpost. Acesta este specificul nostru în situațiile în care există animale aflate în pericol sau pentru care există un risc.

Desfășurăm activități de verificare în urma sesizărilor primite de la cetățeni, dar și a sesizărilor din oficiu.

Facem cercetări în dosare penale, sub supravegherea procurorului, și efectuăm controale la unitățile administrativ-teritoriale, pentru a verifica dacă sunt respectate prevederile Ordonanței 155/2001.

Activitatea noastră nu se rezumă doar la aplicarea de amenzi, așa cum poate cred majoritatea cetățenilor.

Pe lângă activitățile de verificare și măsurile contravenționale sau penale, desfășurăm și activități de prevenire.

Împreună cu asociațiile și ONG-urile, dar și cu unele primării, organizăm campanii de informare privind sterilizarea, obligativitatea sterilizării, microciparea animalelor, vaccinarea și tot ce ține de protecția animalelor”, spune subcomisarul Ovidiu Daniel Susanu

Ce înseamnă, pe înțelesul tuturor, un ordin de plasare

Pentru a elimina confuziile frecvente din spațiul public, moderatorul a cerut explicații suplimentare privind ordinul de plasare.

„Oamenii nu înțeleg foarte bine acești termeni și aș vrea să explicați, într-un limbaj mai simplu, ce presupune un ordin de plasare”, spune Tudor-Tim Ionescu.

Subcomisarul Susanu a explicat cadrul legal și scopul acestei măsuri:

„Ordinul de plasare poate fi emis de polițiști în baza Legii 205/2004, în situația în care un animal se află într-o situație de risc.

De exemplu, atunci când este maltratat sau se află pe domeniul public, pe căile de circulație publică, nesupravegheat.

Există și situații în care animalele sunt maltratate de către proprietari, iar în aceste cazuri sunt preluate din mediul respectiv și plasate în adăpost.

În cazul nostru, animalele sunt încredințate asociațiilor de protecție a animalelor. Practic, la asta se referă ordinul de plasare în adăpost. Luăm un animal dintr-o situație de pericol și îl salvăm”, explică subcomisarul Ovidiu Daniel Susanu.

Ce NU intră în atribuțiile Biroului de Protecție a Animalelor

O altă clarificare importantă a vizat limitele de competență ale structurii.

„Biroul de Protecție a Animalelor nu se ocupă cu capturarea câinilor fără stăpân sau a animalelor, în general.

Aceste activități trebuie realizate de servicii specializate, care ar trebui să existe la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

De asemenea, nu ne ocupăm de sterilizarea animalelor sau de alte activități de acest gen. Sunt servicii distincte, specializate”, mai adaugă subcomisarul Ovidiu Daniel Susanu

Doar șase polițiști pentru un județ întreg

Moderatorul a adus în discuție și resursa umană a structurii, un aspect esențial pentru înțelegerea activității din teren.

„Suntem șase colegi, pe funcție, în cadrul Biroului”, explică subcomisarul Ovidiu Daniel Susanu, care dezvoltă cum reușește structura să facă față numărului mare de sesizări, cu sprijinul colegilor din teren.

„Intervențiile la evenimentele sesizate prin 112 sunt asigurate de patrulele din teren, ceea ce ne ajută foarte mult. Ulterior, în funcție de speță și de actele întocmite, documentele ajung la noi, iar noi continuăm verificările și cercetările.

Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și de colegii noștri de la posturile de poliție, chiar la momentul intervenției, dacă sunt constatate abateri”.

Acesta a subliniat și importanța sesizărilor venite din partea cetățenilor:

„Primim foarte multe sesizări, ceea ce ne ajută să aflăm despre cazuri și să luăm măsurile legale necesare. Este un volum mare de muncă, având în vedere dimensiunea județului, dar reușim să gestionăm situațiile. Considerăm că suntem eficienți și ne dorim să desfășurăm și mai multe campanii de informare, împreună cu asociațiile, autoritățile locale și colegii noștri din alte structuri”.