Accident tragic în Bihor: Doi oameni au murit după ce s-au prăbușit cu motoparapanta

Un accident tragic s-a produs în județul Bihor. O parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit pe un câmp de pe raza localității Olosig. Un bărbat de 53 de ani și o tânără de 20 ani au murit, anunță ISU Bihor.

"Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante cu motor la Olosig. Un accident grav a avut loc duminică seara, în jurul orei 18:55, când o parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit pe un câmp din localitatea Olosig.

La sosirea echipajelor de intervenție, pilotul (53 de ani) și pasagera (20 ani) erau în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, medicii au declarat decesul ambelor victime", a precizat ISU Bihor pe pagina de Facebook.